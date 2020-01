Emir Osan deslumbra su magia en Brasil

Lautaro López/Ovación

Los sueños están para cumplirse y eso depende de cada uno. Así lo vive Emir Osan Mendoza, joven surgido de la cantera de Don Bosco que gracias a los captadores de talentos de Basualdo y asociados hoy se encuentra mostrando sus cualidades en Brasil. El joven de 18 defiende los colores del Porto FC, filial del elenco europeo.

El juvenil nacido en La Floresta tuvo un paso por el Salesiano en la Liga Paranaense de Fútbol y su salto de calidad lo dio desde Independiente de Hernandarias, jugando Paraná Campaña, donde lo vieron y quedaron asombrados por sus virtudes.

Emir charló desde Ovación desde Porto Uniao, estado de Santa Catarina y contó su experiencia en el exterior: “El fútbol de acá es totalmente distinto, es muy intenso, muy táctico, les encanta el primer toque, y quieren que corras todo el partido

A lo que agregó en cuanto al clima: “El clima es un factor muy importante también, porque imaginate correr todo el partido con 38 grados de calor, es difícil. Pero de apoco se va a acostumbrando el cuerpo y una vez que controlás esos factores, después estás preparado para todo”.

Otra de las cosas que hizo el delantero cuando llegó fue ir a pescar al río Iguazú: “Al segundo día que llegué fui a tirar la caña. Se pesca mucho dorado y pacú, es con devolución. Acá está prohibida la pesca”.

El entrerriano no dejó pasar la oportunidad para resaltar lo que siempre le gustó: “Es el fútbol más lindo que he visto en mi vida, lo juro. Les sale muy de adentro un lujo, la tienen pegada al pie”, en cuanto a sus compañero.

En cuanto a la respuesta de los argentinos comparando con sus compañero brasileños Emir dijo: “Un argentino responde con una patadita, acá te responden con un caño. Además te transmiten tanta felicidad y confianza cuando jugás con ellos, parece que los conocés toda una vida, y eso es muy lindo para un extranjero”.

En su llegada al vecino país, el joven desembarcó en San Pablo y Fútbol fue recorriendo distintos lugares gracias al trabajo de sus representantes con el fin de sumar experiencia y seguir creciendo en el deporte que tanto ama. Hoy se encuentra radicado en Santa Catarina. “Acá me siento muy bien, es totalmente otra vida, y me gusta aprender su idioma, su cultura, sus comidas, todo. Aparte la gente de acá transmite mucha alegría en todo”, dijo. En cuanto a su nuevo club, Porto FC dijo: “Desde el primer día me integraron como uno más y eso es lo bueno, que no me costó adaptarme”.

Emir tuvo que ir adaptándose a distintas costumbres y aprender que es muy importante estar a la altura de sus compañeros: “Fue muy raro el primer día que me senté a cenar, eran las 18.30, una locura para mí, pero me fui acostumbrando. La comida es lo más importante para el rendimiento, no puede faltar el café, las frutas, el arroz, el poroto, entre otras cosas”.

EL ROL DE LA FAMILIA.

El joven se encuentra muy lejos de sus seres queridos, y aunque vive conectado a través de la redes sociales, no es lo mismo. Emir expresó lo importante que fueron para tomar está decisión. “Ellos cumplen un rol importante para mí, siempre estuvimos unidos y al principio costo estar sin ellos, pero bueno, me ayudó a madurar un poco más, a ser más fuerte y mucho más frío en algunas cosas. Si bien no están físicamente conmigo acá, yo los siento a mi lado con todo el apoyo que me dan y el cariño. Aparte, cuando yo les digo que puedo hablar, me llama mi vieja y ahí empieza la conversación con todos".

A lo que agregó: “Mis viejos se desviven por mí, como por mis hermanos, y eso me deja tranquilo. Hubo altibajos como en toda familia, y aun así, siempre nos mantuvimos unidos, me pone feliz saber que tengo tremenda familia”.

¿Como llegó a Brasil?

De Don Bosco, Emir se fue a jugar a Independiente de Hernandarias y ahí fue donde captadores de Basualdo y asociados observaron al joven. La empresa de captadores de talentos para el fútbol nacional e internacional le presentó una propuesta y de a poco el joven fue aceptando cada uno de los objetivos.

Oscar Basualdo charló con Ovación: “Nosotros nos reunimos con los padres de Emir para comentarles nuestro trabajo. Le dimos esta oportunidad y ellos entendieron nuestro mensaje”. “La idea de nosotros es que puedan jugar al fútbol en el exterior o en nuestro país. Queremos que ganen experiencias y poder tener un salto de calidad en lo que tanto les gusta”, comentó el encargado de la firma.

En cuanto a los proyectos y los sueños de Emir, su representante comentó: “Él ahora está en la filial del Porto en Brasil. La idea es que siga sumando minutos y poder estar en Europa en los próximos años”.

JUGADORES A PRUEBA.

Luego de una preselección de jugadores en el club Instituto a través de los captadores el próximo lunes comenzarán a disputar distintos amistosos. El primero será ante Newell's en el predio ubicado en Bella Vista. Luego junto a las autoridades de Basualdo y asociados viajarán a Buenos Aires para tener dos encuentro de preparación ante Argentino y Huracán. En cuanto a su llegada con el club de Paraná comentaron: "Estaremos en contacto permanente con las autoridades de Instituto para seguir trabajando para poder darle la posibilidad a otros chicos. En junio vamos a volver a hacer otra prueba grande".