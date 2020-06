Emilio Fouces: "Para mí esto es orgullo"

“Es una forma de mantener el club vivo a pesar de estar cerrado”. La frase pertenece a Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes, una de las entidades más importantes del país y del mundo, sin dudas. Y esta institución, en pena cuarentena por el coronavirus, nunca se detuvo más allá de tener sus puertas cerradas

Son más de 10 las obras que se están llevando a cabo en distintos puntos de la entidad Albinegra. Cuando reabre sus puertas, lucirá aún mejor de lo que ya estaba. Los trabajos que se están efectuando actualmente en plena cuarentena son los siguientes: Ampliación bajada de lanchas (Playa), pintado de vestuarios masculino y femenino (Sede Central), pintado playón deportivo (Sede Central), Gimnasio de pesas (pintado de paredes y maquinas) (Sede Central), reparación de los bancos (Sede Central), avances en el salón pub (Sede Central), luces en canchas 2 y 3 de tenis (Sede Central), pintado del salón comedor (Sede Central), reubicación de carteles (Plumazo), mantenimiento de canchas (Sede Central y Plumazo), reparación de galería de piletas (Sede Central), impermeabilización de la terraza del comedor (Sede Central) y limpieza y mantenimiento en general en todas las sedes.

“Nosotros tenemos dentro de la Comisión Directiva un grupo de cuatro personas que están en su actividad privada relacionadas con el tema construcción, arquitectura y demás. Y ellos, desde que arrancamos hace seis años, son los encargados de ocuparse de la infraestructura y de las obras en el club. Había todo un programa de obras para el año, pero nos agarró esta cuarentena y ahí decidimos hacer un esfuerzo y no parar con esas construcciones. Dijimos que cuando el club vuelva a abrir esas obran serían importantes así que las estamos llevando a cabo con empleados que no tenían que hacer ningún otro tipo de tarea por estar cerrado. Así fue la idea y así le dimos forma para comenzar a trabajar”, le aseguró el máximo titular de la entidad a Ovación.

El gasto fue grande, pero se ahorró en un montón de aspectos. En este aspecto Fouces explicó: “Es un gasto importante, pero se hizo muy optimizado por el hecho de que la mano de obra es propia, la dirección es propia porque la hacen los dirigentes. Es decir que en lo único que gastamos es en los materiales por lo tanto se ahorra bastante por los otros lados”.

¿Qué puede sentir un presidente al ver que su club no para de crecer? Orgullo, está claro y ese es el sentimiento de Emilio. “Para mí esto es orgullo y si vos me pedís una palabra te lo defino con orgullo. La verdad que yo estoy orgulloso de ser socio del Club Estudiantes y ni hablar ser quien tiene la posibilidad de dirigirlo. La palabra es esa, orgullo. Yo tuve la posibilidad por el rugby de viajar, no sólo por el país, sino por el mundo, conociendo clubes y yo te aseguro que en el mundo no hay algo como lo que tenemos nosotros. Puede haber clubes famosos por los resultados deportivos, pero en infraestructura nada que ver. La verdad que clubes como el nuestro no conocí muchos y eso que anduve por varios lugares”

Finalmente Fouces habló de un nuevo servicio para el socio. “Es un proyecto que tuvo otro grupo de Comisión Directiva. Somos muchos, pero el grupo administrativo entendió que había que aggiornarse a los tiempos modernos donde la gente está acostumbrada a manejar sus relaciones con determinadas plataformas. Lo hacen con el banco, colegio y otros. Entonces diseñaron una aplicación donde el socio podrá manejar toda su relación con el club, no solo económica, sino como por ejemplo reservar una cancha de tenis o un quincho para un asado. Ahí se podrá ver todo sin tener que ir al club. Está muy bueno para interactuar de modo inmediato”, cerró.