Emiliano Calderón volvió al río para seguir creciendo

Emiliano Calderón es un joven remero de la ciudad de Paraná que es una gran promesa del deporte a nivel nacional e internacional. Luego de un largo parate obligado por la pandemia del coronavirus, el paranaense volvió al río para seguir creciendo en esta disciplina, que lo tiene en el combinado nacional Juniors con 17 años y prepara su salto a los Sub 23 en donde hay otro nivel de exigencia.

El joven represenante del Paraná Rowing Club se consagró el año pasado Campeón Junior de la Copa América, en su debut en la Selección Argentina de remo. Esta competencia fue previa al Campeonato Sudamericano en Río de Janeiro (Brasil) y su gran actuación motivó que siga siendo tenido en cuenta en las concentraciones en el Tigre (Buenos Aires), la cuna de este deporte. Pero la pandemia dejó todo en un parate y ahora regresó a su club para seguir entrenando en el río Paraná.

Ahora su trabajo se focaliza en entrenamientos de poca exigencia en busca de volver a la forma antes de la pandemia. Una nueva adaptación al bote y al agua.

Emiliano es hijo de Gustavo Calderón, quien fuera olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1984 en la misma especialidad. En un alto en su entrenamiento, Emi charló con Ovación sobre el regreso a las prácticas.

Emilliano Calderón.jpg Emiliano junto a su padre Gustavo, quien representó a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de 1984 UNO / Juan Manuel Hernández

“Volvimos a entrenar luego de unos meses de no poder hacerlo. Habíamos vuelto hace un par de meses, pero como se dio un rebrote de coronavirus no pudimos seguir por volver todo para atrás”, dijo.

Luego comentó: “Los entrenamientos son más que nada para recuperar movilidad en el agua y en el bote. Por eso no son tan exigentes como antes del Covid-19, porque la idea ahora es ir de a poco y recuperar un poco del ritmo que veníamos teniendo antes de que se frene toda la actividad”.

En cuanto a la actualidad en el combinado nacional Juniors, el joven paranaense comentó: “Con la Selección Argentina por ahora no tenemos regatas internacionales por lo que no estamos concentrando en el Tigre. Sí nos pasan un plan desde la Selección de lo que tenemos que hacer desde acá (por la ciudad de Paraná)”.

“Como está todo parado seguramente no haya carreras internacionales en lo que queda del 2020 y se habla de que solo se realice este año un Campeonato Sudamericano en Paraguay. La competencia se iba a realizar en Brasil pero se pasó para Paraguay. El Covid cambió todo. No se correrá hasta el año que viene”, agregó el joven de 17 años.

Luego argumentó: “Ya en 2021 pasaré a la categoría Sub 23, ya que este año es el último en Juniors”.

“En el Rowing hay un Remorgómetro (simulador) y hay un torneo que organiza la Asociación de Clubes de Remo de Entre Ríos (Acrer) para poder competir de alguna manera. De esa forma estamos un poco activos, porque nos meten en un ergo y nosotros tiramos solos cierta distancia y el que hace el menor tiempo gana la actividad”, mamifestó el remero paranaense.

Emiliano Calderón Remo.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Luego el remero completó: “En el remo arranqué a los 13 años y ya llevo cuatro en el deporte compitiendo. Mi papá fue olímpico en Los Ángeles 1984 con la Selección y ahora me metió en el remo. No es de opinar o meterse mucho en mi carrera, pero siempre es bueno alguna charla con él. Me pregunta cómo me sentí en alguna regata y me da consejos que siempre son muchos”.