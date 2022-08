Emanuel Moriatis piensa en su retiro de las carreras

Si bien su comentario tuvo un cierre a modo de broma, lo cierto es que el campeón de la categoría 2009 fue clarito ante la repregunta sobre si el año próximo puede ser su último: "Hay muchas posibilidades".

Hace pocos meses, al ser consultado sobre su futuro, Moriatis no había sido tan tajante, aunque vislumbraba ya el final de su carrera, en diálogo con ACTC Media TV: "Esto es lindo, me gusta, es una pasión y cuando uno lo piensa cuesta tomar la decisión de bajarse. La verdad es que vengo a las carreras y me saco de encima los problemas de la semana, disfruto, estoy con amigos. Pero no es fácil. No sé si voy a llegar a las 350 carreras en el TC, me van a echar de casa. Por ahora voy pensando una a una, paso a paso". De todas maneras, esta vez el Mago dejó en claro que analiza su retiro como piloto pero planea seguir metido de lleno en su equipo, Emanuel Moriatis Competición.