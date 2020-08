Elías Grubert parte para encarar el tercer año en EE.UU.

El jugador paranaense Elías Grubert (20 años) comenzó en enero su tercer año en la Tennessee Tech University de los Estados Unidos, donde estudia Administración de Empresas y además juega al tenis. Pero cuando llevaba dos meses estudiando y compitiendo todo se frenó en el país del norte por el avance del coronavirus. Antes de aislarse en Norteamérica decidió regresar a su Paraná natal para pasar la cuarentena en familia. Fue así que terminó virtualmente los estudios desde la capital entrerriana. Ahora parte nuevamente rumbo a Estados Unidos para comenzar el tercer año de la carrera y, además, retomar su deporte. Antes de viajar habló con Ovación.

Antes de dejar Paraná Elías compartió su experiencia con Ovación

“Hace casi un año que no volvía a Argentina y apenas supe que allá se suspendían todas las actividades, tanto deportivas como académicas, agarré y decidí pegar la vuelta para acá para visitar la familia. No tenía ningún sentido quedarme allá porque las clases las debía seguir vía online. Hacía mucho tiempo que no venía y quería volver antes de arrancar un nuevo año. Las clases las llevaba bien. Iba mitad de semestre y terminé la otra mitad del semestre vía online desde acá, desde Paraná”, comentó el rubio jugador que en Paraná tomó clases con Damián Patriarca en el Club Atlético Estudiantes.

Respecto del aspecto tenístico, el joven entrerriano habló de lo que llegó a jugar en este 2020. “Deportivamente habíamos arrancado el 10 de enero a competir. Jugamos todo enero, todo febrero y estábamos por arrancar la temporada más importante, la que jugamos a full casi todos los fines de semana, pero se terminó suspendiendo cerca de mediados de marzo”, sostuvo.

Luego de haber pasado la cuarentena en casa, junto a su familia, el tenista Elías Grubert regresa a los Estados Unidos para comenzar un nuevo año lectivo y además retomar el deporte. “Regreso el viernes para allá. Tengo que arrancar una cuarentena hasta que me testeen y luego del testeo, si da negativo, ya empiezo con las actividades normalmente. Voy a comenzar tercer año de la carrera. Vengo bien y veremos cómo comienzo ahora”, narró y prosiguió:

“Estuve hablando con los entrenadores y me comentaron que allá hay torneos para competir, aunque algunos que otros se suspendieron, pero la mayoría sigue en pie. Tendré que llegar, entrenar y ponerme a punto para comenzar a competir”.

Lamentablemente estando en Paraná, aislado en su hogar, no pudo hacer mucho desde lo físico ya que sus trabajos son más que nada en cancha y gimnasio. “Estando en Paraná, los tres primeros meses de la cuarentena no pude hacer nada más que algunos ejercicios en casa porque la mayoría de los movimientos yo los hago en cancha y en el gimnasio y no pude hacerlos”, manifestó.

“Ya me siento adaptado al tenis de Estados Unidos. Ya van dos años estando allá y jugando. Me siento bien, adaptado. Ahora quiero seguir jugando y seguir creciendo individualmente como con el equipo. La idea es poder rankearme yo y el equipo. Después, poder terminar de cursar y recibirme. Me quedan dos años. Después de todo eso, de los cuatro años, probar un año como profesional”, confesó, por último, Elías deseando ser parte del tenis rentado algún día.