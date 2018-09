El video que Oriana Sabatini no quiere que Dybala vea

Paulo Dybala jugó pocos minutos en la gira estadounidense de la Selección. Sin embargo, el cordobés no se puede quejar. Además de ser una de las estrellas de la Juventus, está muy bien en pareja con Oriana Sabatini.

Mientras la Joya estaba en Estados Unidos, la cantante y modelo brindó una entrevista en la que no quedó muy bien parada.

Al ser consultada sobre cuánto tiempo llevaban juntos con Dybala, Oriana dudó mucho y no pudo responder con certeza. "No sé si... o sea... no sé qué fecha tiene porque ya lo conozco hace bastante. ¿En qué mes estamos ahora? ¿Septiembre? No sé... mmm... Pará... ¿marzo? Por ahí, no sé, sí... Marzo".

