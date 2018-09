El Verde mostró sus garras antes de jugar

Y se viene la sexta. Estudiantes de Concordia presentó el miércoles por la noche sus nuevas caras con vistas a la sexta temporada consecutiva dentro de la elite del básquet argentino. En el Gigante Verde se realizó la presentación de jugadores y cuerpo técnico que este año tendrán en vista el torneo del Súper 20, como la Liga Nacional.

En su segunda experiencia como técnico jefe, Eduardo Jápez tendrá la responsabilidad de comandar el equipo de calle Santa María de Oro y San Luis, mientras que dentro de sus jugadores rutilantes se encuentra Martín Leiva, multicampeón en su época con Peñarol de Mar del Plata. Además contará con el regreso de Eduardo Gamboa, jugador que le dio el ascenso a Estudiantes a la Liga Nacional.

En sus palabras de bienvenida el pivote de 38 años llegó al Verde para aportar su carácter y experiencia al equipo. "Hablé con Chiche, me explicó el proyecto y me entusiasmó venir. Estoy para aportar dentro y fuera de la cancha", comentó.

A su vez, el entrenador resaltó: "En esta profesión siempre tenemos desafíos por delante. No tengo dudas que vamos a dejar bien parado al club y junto con el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes formamos patas importantes. Es un trabajo que lleva tiempo y maduración".

El Tucu Gamboa se mostró feliz de volver a la institución donde cuenta con grandes recuerdo y expresó: "Mi llegada no llevó demasiado tiempo, pasé años muy lindos en Estudiantes. Estoy muy contento por el grupo que se armó y estamos trabajando duro".

En tanto que uno de los dirigentes del equipo profesional, Enrique Agosti, manifestó el sentir por este nuevo inicio de temporada que se dará la semana próxima cuando arranque el Súper 20.

"Me enorgullece y se me pone la piel de gallina, somos un club de barrio que jugamos una final Sudamericana y el cuadrangular final de la Liga de las Américas. Hoy llegando al final de 2018 y a la espera del inicio de la nueva temporada vamos por más. No me quiero olvidar de todo eso", contó.

"Han pasado muchas cosas y nos han fortalecido de una gran manera, nos podemos imponer a cualquier barrera. No puedo decir qué nos vamos a proponer para esta temporada, porque estamos saltando barreras cada vez más altas y las seguimos superando", agregó.

Al mismo tiempo hizo hincapié en esos rumores que circularon en el receso sobre una posible venta de la plaza, ya que sería muy difícil redondear un presupuesto competitivo.

"Seguimos necesitando el apoyo de todos para seguir escalando. Este año terminamos la competencia después de un gran logro y la verdad que dudamos mucho para seguir este año. Fue verdad que hasta pensamos en vender la plaza, pero cuando hicimos el balance nos dijimos que teníamos que seguir al frente", finalizó.

El equipo partirá esta mañana rumbo a Montevideo, donde este fin de semana tendrá una serie de partidos amistosos con Aguada de Montevideo y Ferrocarril de Buenos Aires. El plantel de jugadores está integrado por Leandro Vildoza –único jugador de la pasada temporada–, Ángel Núñez (República Dominicana), Álvaro Merlo, Federico Grun, Matías Alluchón, Pedro Chourio (Venezuela), Daviyon Draper (Estados Unidos), Martín Leiva, Bruno Giacone, Gonzalo Torres, Adrián Espinoza Malavé (Venezuela), Jaime Brosky, Lucas Almonacid y Eduardo Gamboa.

Cabe destacar que tanto Chourio como Núñez estarán sumándose al plantel el fin de semana en Montevideo.

Luego de la palabra de los protagonistas se disputó un amistoso con el Ex-Centro Alumnos Capuchinos. El cotejo lo ganó el Verde por 77 a 54. Vale destacar, la solidaridad de la gente que se acercó a la institución con los alimentos no perecederos solicitados. Los mismos se donaran en los próximos días al comedor del barrio El Silencio de Concordia.

El debut de Estudiantes en el Súper 20 será el lunes 24, cuando visite a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes. En tanto que el primer partido de local se dará el domingo 30 ante Regatas Corrientes.

EN CORRIENTES. Tras su gira por Santiago del Estero, Regatas Corrientes jugará su tercer encuentro amistoso, el primero de local, buscando su mejor forma para el debut del 25 frente a la Unión de Formosa por el Súper 20. Será hoy, desde las 21.30 y en el estadio José Jorge Contte, ante el representativo paraguayo de Olimpia Kings, con la presencia del exjugador regatense Javier Martínez.

El encuentro, en donde estará en juego la Copa Aniversario, tendrá fines solidarios, con una entrada simbólica de 50 pesos la general para no socios, y de 20 pesos para socios; como únicos valores.









APB: nuevo éxito de Ciclista





Ciclista superó como visitante a Rowing por 86-63 en la continuidad de la décima fecha del Torneo Sergio Blanquito Sánchez de Primera División, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. El conjunto de Mariano Passadore cosechó su tercera victoria consecutiva y se mantiene en el podio de las posiciones, mientras que, el Remero perdió tras dos encuentros. Franco Pividori y Nicolás Nader fueron los goleadores del cotejo con 24 y 23 puntos, respectivamente. En Primera A, Unión de Crespo manda con 16 puntos (récord 8-0), mientras que Quique lo hace en Primera B con 17 unidades (8-1).