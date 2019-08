El Verde arranca la pretemporada

Estudiantes Concordia tiene todo listo para lo que será la vuelta a los trabajos el próximo martes en el estadio Gigante Verde. El cuerpo técnico encabezado por Eduardo Jápez se apresta a comenzar su segunda temporada en el club de calle Santa María de Oro y San Luis.

Como cada año que comienza una pretemporada, los sueños se renuevan para un equipo que tendrá nuevas caras. El inicio de la primera práctica está prevista para las 9.30 en la misma sede, donde seguramente comenzarán con una rutina de gimnasio. El plantel comenzará con sus trabajos de cara al primer certamen que será el Súper 20 a comenzar el 25 de setiembre, y Estudiantes integrará el Grupo A junto a Comunicaciones (Corrientes), La Unión (Formosa), Regatas (Corrientes) y San Martín (Corrientes).

Los jugadores que estarán en el primer día serán el capitán Eduardo Gamboa, Federico Grun, Gonzalo Torres, Enderson Alcalá (Extranjero y Juvenil), Ramiro Rattero (Juvenil) y Matías Alluchón (Juvenil). Hasta aquí son los jugadores que estuvieron en el proceso anterior, mientras que también se sumarán las nuevas incorporaciones y ellos son: Enzo Cafferatta, Juan Laterza (U23), Xavier Carreras y el brasileño Adriano Alves Junior.

Cafferata llega de Brasil, donde jugó en las últimas cinco ligas allí. Su último paso fue por Mogi das Cruzes, donde promedió 4,5 puntos, 1,8 asistencias y 1,4 rebotes. Alves Junior, es un pivote de 2,08 de altura y 143 kilos de peso, nacido el 31 de marzo de 1995 en Osasco (San Pablo), que durante la pasada temporada defendió los colores de Sesi Franca en la NBB.

Laterza es un base de 22 años y 1,80 de altura que durante la pasada temporada defendió los colores de Atenas de Carmen de Patagones en la Liga Argentina. El de Puerto Madryn disputó en la última liga 50 juegos, promediando 7,7 puntos y 2,7 asistencias en 22,8 minutos por partido. Carreras es un alero de 24 años y 1,98 metros de altura nacido en la República Dominicana, aunque de nacionalidad argentina. Llega proveniente de Petrolero Argentino, club con el que participó de la máxima categoría del ascenso nacional. En la pasada temporada en el conjunto sureño promedió 11,8 puntos, 4,9 rebotes y 30,9 minutos en 38 juegos.

Por otra parte se confirmó que el venezolano Adrián Espinoza (Extranjero y U23) junto al uruguayo Nahuel Lemos (U23) estarán sumándose al equipo el lunes 19. Cabe destacar que Espinoza está en el club desde hace varios años, mientras que Lemas llegó en mayo para reforzar el equipo de Liga de Desarrollo.

Por otra parte, desde el club trabajan en función de cerrar los contratos del venezolano Pedro Chourio y el uruguayo Joaquín Rodríguez. Chourio fue una parte fundamental en el esquema de Chiche Jápez en la pasada temporada, por lo que es un pedido del entrenador tratar de mantener parte del quinteto inicial de la 2018/2019. El caribeño se adaptó y fue de menor a mayor en Estudiantes.

En tanto que Rodríguez llega de ser campeón con Aguada en la Liga Uruguaya. En Estudiantes lo verían como un gran proyecto a futuro el base de 20 años de 1,95 metros. Además fue una parte fundamental de su selección en los Juegos Panamericanos, ya que jugó de titular y siempre estuvo por encima de los 20 minutos en cancha.

Por otra parte, Jápez sigue en la búsqueda de un ala pivot para el equipo y la intención es la de contar con un jugador norteamericano. Por el momento no se han dado a conocer los nombres, pero todo indicaría que está encaminado y podría haber mayores novedades de manera muy pronta.

Cabe destacar que entre los jugadores que ya no continuarán la próxima temporada serán el base Leandro Vildoza, que después de su gran versión demostrada fue contratado por Regatas Corrientes; Daviyon Dreper también causó buenas sensaciones en la Liga y cerró con Atenas de Córdoba, mientras que Martín Leiva no continuará ya que no llegó a un arreglo con la dirigencia. Por el momento, el jugador continúa en Concordia, pero se habla de que cuenta con ofertas. En tanto que Eduardo Merlo tampoco seguirá en el Verde y jugará en la Liga Argentina con Quilmes de Mar del Plata.