El uruguayo Royón no seguirá en Patronato

"Estoy muy contento de estar acá, donde hace tiempo quiero estar. Si bien el mercado de pases pasado no se pudo dar, me quede con la espina de llegar a Patronato y no dude en venir cuando me llamaron".









Esa fueron las primera palabras del delantero uruguayo Nicolás Royón tras llegar a Patronato. En la tarde del domingo se confirmó su salida de primer equipo. Y tendría como destino un club de su país. Donde fue goleador de un torneo corto en 2014.









Así fue el paso de Nicolás Royón por la entidad Rojinegra con tan solo un semestre y para el olvido de muchos hinchas.