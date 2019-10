El turno de las promesas

El Torneo Regional del Litoral para los planteles superiores terminó el fin de semana pasado con la “salvación” de Estudiantes y Rowing en el Top 10 y de Tilcara en Primera División. Ahora, el certamen interuniones da vuelta la página y los que saltarán a la cancha serán los juveniles, ya que hoy comenzará la acción para los Menores de 17 y 19 años de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. La actividad será con un formato acotado y dividido en dos sectores (Campeonato y Reubicación) en ambos casos las finales se jugarán el 2 de noviembre.

En el máximo nivel de las dos divisiones, la UER estará representada por el CAE y por el Verde, quienes compartirán la Zona 2 junto a Duendes y Atlético del Rosario en el caso de los M17; y Jockey Club y Logaritmo entre los M19. En tanto, Rowing jugará en el segundo segmento (Zona A) compartiendo el grupo junto a Logaritmo y los Universitario (de Rosario y Santa Fe) en la categoría más chica. En tanto, en la más grande, el Remero también estará en la Zona A pero en este caso deberá medirse con Atlético del Rosario, CRAI de Santa Fe y Old Resian de Rosario.

En cuanto a la competencia, se jugará a una sola rueda en tres fines de semana seguidos y los dos primeros clasificarán a las semifinales que serán el último sábado de este mes para luego definir el título en todos los niveles.

La jornada inaugural del TRL Juvenil tendrá hoy los siguientes partidos:

Menores de 17 años, Campeonato, Zona 1: a las 11.30, Los Caranchos-Santa Fe RC y Gimnasia-CRAR.

Zona 2: a las 13, Tilcara-Duendes y Estudiantes-Atlético del Rosario.

Reubicación, Zona 1: a las 11.30, Universitario (R)-Universitario (SF); a las 13.45, Logaritmo-Rowing.

Zona 2: a las 11.30, Alma Juniors de Esperanza-Old Resian y CRAI-Jockey Club.

Menores de 19 años, Campeonato, Zona 1: a las 13, Gimnasia de Rosario-Santa Fe RC y Los Caranchos-Universitario (SF).

Zona 2: a las 13, Tilcara-Jockey Club; a las 15, Estudiantes-Logaritmo.

Reubicación, Zona 1: a las 13, Atlético del Rosario-CRAI de Santa Fe; a las 13.45, Old Resian-Rowing.

Zona 2: a las 13, Cha Roga de Santo Tomé-Duendes y CRAR de Rafaela-Jockey de Venado Tuerto.

ÚLTIMA DEL DOS ORILLAS. En diferentes escenarios hoy se desarrollará la última fecha del Torneo de Menores que organizan de manera conjunta las uniones de Santa Fe y Entre Ríos. Con todo definido en los sectores principales, solo resta definir quién será el mejor en M1. Los campeones se conocieron a una jornada para el final. El club Estudiantes festejó en Menores de 15 años, CRAI lo hizo en M16 y Santa Fe RC tuvo una celebración doble ya que se coronó en M17 y M19.

FINAL URBA. San Isidro Club y el Belgrano Athletic jugarán hoy la final del torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que tendrá como protagonistas a los equipos con las dos mejores campañas en la fase regular. El partido se jugará en el estadio del Club Atlético San Isidro, denominado La Catedral, desde las 15.40 con el arbitraje de Jauri Rivero.

SIC, que llegó a la final al vencer a Pucará en la semifinal el pasado sábado por 20 a 13, fue primero en la temporada regular con 81 puntos, con 18 triunfos y cinco derrotas. Belgrano fue segundo con 75 unidades, gracias a 15 triunfos, dos empates y seis derrotas, y el domingo clasificó al dejar afuera a Hindú por 25 a 20. La final será protagonizada por dos equipos que tienen esquemas similares y se basan en la potencia de sus forwards. Belgrano culminó la temporada regular con 99 tries y con el mayor marcador de tries del certamen el primer línea Francisco Ferronato, quien hizo 15, mientras que el SIC sumó 78 tries.