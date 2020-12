El Turco García le pegó al entorno de Maradona

"La mayoría de las veces que Dalma lo iba a ver, estaba dormido. No estaba muy presente él... No sé si lo hacían adrede o no... Yo quiero que hable la gente que últimamente estuvo al lado de él, que ponga la carita. Porque no vi a nadie, eh. Mientras estuve en la Casa Rosada, sólo vi a Ruggeri, Guille (Coppola)... Los de la vieja guarda, sí. Pero de los amigos nuevos, entre comillas, no había nadie", declaró García en diálogo con Olé.

Y agregó: "No se lo cuidó como se lo tendría que haber cuidado. Creo que cuando él se alejó de la vieja guardia, de todos los que amamos el deporte y estuvimos siempre al lado suyo, Diego empezó a ser otra persona. A mí me da mucha bronca que los de la Selección del 86, mucha gente, yo... Todos los que queríamos verlo, no podíamos hacerlo. Para que no queden dudas: Claudia lo acompañó hasta el final como él quería, junto a sus hijas".

En cuanto a los motivos, el ex delantero acotó: "Siempre nos decían que no. Que Diego esto, que Diego lo otro... Para mí, los que estaban con él no le avisaban que queríamos verlo por temor a que él dijera que no, o porque no querían que estuviéramos con él. Otra cosa: a mí y a los que lo conocíamos de cerca, nos llamaba la atención esto: esos videos (los que mostraban a Maradona en mal estado) que se viralizaban y dañaban su imagen... Yo puedo estar mal. Puedo estar un poco escabiado. O como sea. Pero alguna vez voy a volver a estar bien. Y ahí, si veo esas fotos o videos, te digo: “Che, pelotudo, o boluda, ¿qué pasó con eso? ¿Para qué subieron este video?”.

Por último, al Turco le preguntaron qué le diría a Diego si lo estuviera escuchando desde el cielo, por lo que reflexionó algunos segundos y deslizó: "Diego, por qué no te cuidaste un poco más, hijo de puta. Por qué no supiste escuchar. Simplemente le diría eso".