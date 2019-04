El tucumano Vildoza quiere quedar en la historia de Estudiantes de Concordia

El tucumano de Tafí Viejo se ilusiona con este presente del equipo, pero es cauto a la hora de hacer pronósticos. "Nos tocó el fixture al principio de jugar varios partidos de visitantes, pero sabíamos que después íbamos a tener muchos partidos de local. Creo que el partido con Weber de local fue uno de los más difíciles desde lo mental. Íbamos ganando cómodamente, se nos vinieron, teníamos récord negativo y por suerte lo ganamos. Después vinieron las tres victorias seguidas y nos dio el pie para ser lo que hoy somos", le contó el base de 24 años a Ovación.

—Desde el partido con Boca se vio una gran defensa. ¿Ahí empezaron a ser el equipo que desea Jápez? —De esos primeros partidos de la temporada, hubo algunos que lo pudimos hacer, como contra Olímpico cuando lo ganamos de visitante o también a Hispano en Río Gallegos. Con San Lorenzo de visitante jugamos bastante bien y a lo último se nos fue el partido por unos pitos en contra Tuvimos partidos buenos, pero no podíamos cerrarlos. Y con esos cuatro partidos que ganamos seguidos (Weber, Boca, Gimnasia y Peñarol) se empezó a ver la idea de Chiche plasmada en el juego, con buena defensa y volar de contraataque. Incluso es lo que mejor estamos haciendo hoy en día.

—El año pasado ganamos tres partidos con el plantel que teníamos, con muy buenos extranjeros y así y todo nos costaba muchísimo. Haber ganado este año cinco partidos habla muy bien del equipo. Además, aún nos quedan cuatro juegos afuera, de los cuales podemos ganar alguno más. Superar la marca del año pasado, como lo dijo Chiche, fue un objetivo que teníamos y lo cumplimos.—Estoy muy cómodo y con confianza. Me gusta el rol que me da Chiche, me da muchas responsabilidades, tiene confianza en mí. Es una linda presión. Creo que mi juego fue evolucionando con el correr de los partidos y al ritmo del equipo porque empezamos mal todos y en lo individual fuimos todos mejorando, a la par de lo colectivo. Tiene mucho que ver lo que me dan mis compañeros, mejoraron mucho todos en sus respectivos roles y eso me facilita las cosas.—Desde que llegué a Concordia empecé jugando 10 minutos en la primera temporada, después con Seba (Orresta) jugaba 20 minutos y el año pasado ya tenía más minutos en cancha, con doble base. Me fui ganando ese lugar y obviamente que los técnicos que estuvieron me dieron mucha confianza, desde (Hernán) Laginestra, a (Lucas) Victoriano, influyeron mucho en lo que hoy en día soy. Y desde el primer día que llegó Chiche me dijo que iba a confiar mucho en mí. Me explicó lo que él quería y trato de devolvérselo dentro de la cancha todo lo que me brinda en su confianza.