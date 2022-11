El título de Patronato causó malestar en Unión de Santa Fe

Luis Spahn reconoció que los títulos de Patronato y Colón molestaron a los hinchas de Unión

https://twitter.com/FinoYossen/status/1587840731707752451 El título de #Patronato sin dudas molestó. El de #Colón no me molestó a mi. No debemos mirar otros clubes para la gestión, la suerte los favoreció a ellos.Luis Spahn, presidente de #Unión , en @AiredeSantaFe. pic.twitter.com/Oo70Qqafag — Andrés Yossen (@FinoYossen) November 2, 2022

Asumiendo que el año deportivo del club no fue el mejor, el presidente tatengue entiende también que la obtención de la Copa Argentina por parte de Patronato ayudó a alterar los ánimos de los hinchas rojiblancos.

"Sin dudas que molestó, que dolió que un club con mucha menos trascendencia que Unión gane un título. Así como molestó lo de Colón. A mí no me molestó porque no puedo mirar para mi gestión lo que hace el otro. La suerte los favoreció a ellos, no se practica un gol de rebote que entra al ángulo", manifestó a Luis Mino y el resto de la mesa de Ahora Vengo.

Sobre banderas que se cuelgan en su contra, en las que se piden planteles de jerarquía, Luis Spahn agregó: "Si me decís que falta jerarquía te digo que Racing perdió cuatro finales, que Gimnasia jugó por dos millones de dólares contra Talleres, que tenía la cabeza puesta en la final de la Copa Argentina y no le pudo ganar. Tigre, que jugó por 400 millones contra Arsenal tampoco pudo y no pudo entrar a la Copa Sudamericana, les falta jerarquía. Es incompetente Boca porque jugó la semifinal con más tiempo de descanso y perdió. No. Es fútbol".

"Entiendo que no estén conformes con la situación del club, entiendo que estén tristes con los resultados, pero los objetivos son los mismos que los demás 28 equipos: salir campeones, entrar a la Copa Libertadores, salir campeones de la Copa Sudamericana, pero después se puede ganar o perder", dijo.