El Terrible Aquino, listo para la revancha

A las oportunidades hay que aprovecharlas, y hoy Daniel El Terrible Aquino sabe que está ante un momento único. El boxeo le da la posibilidad de subirse una vez más al ring y será por el título sudamericano en la categoría Welter. El paranaense se presentará el viernes en el Palacio de Los Deportes, en Mar del Plata, para ir en busca de la gloria ante un viejo conocido, el bonaerense Luis Verón a quien enfrentó en julio de 2018.

Aquino visitó la Redacción de UNO y charló de lo que se viene este fin de semana en La Feliz: “Quiero arrancar el 2020 de la mejor manera. Esperé mucho este momento, es una revancha. Es algo importante para mi vida y voy por todo”, expresó.

A lo que remarcó y recordó: “Ya me enfrenté con él, uno conoce al rival y para mí es un momento único. La primera vez que lo enfrenté no fui bien preparado y hoy me siento de la mejor manera, con mucho entrenamiento y esperando subirme al ring a demostrar lo mejor de mí”.

En cuanto a su estilo, el capitalino comentó: “Fui ajustando detalles durante la preparación, metí mucho guanteo durante este tiempo, cosa que me faltó la vez anterior. Estoy tranquilo en todos los sentidos. La defensa fue lo que más traté de corregir”.

aquino2.jpg Foto: UNO / Mateo Oviedo

El Terrible sueña y no dudó en expresar su deseo de quedarse con el cinturón: “Estoy preparado para los 10 rounds, y voy confiado en el trabajo que hice. Quiero que sea una noche para mi rincón”, se sinceró el boxeador de la ciudad de Paraná.

Pensando en el rival dijo: “Él va a subir confiado y eso voy a tener que aprovechar arriba del ring. Todos sabemos que es un rival duro, pero no difícil”.

En el Palacio de Los Deportes estará en juego el título sudamericano, a lo que Aquino comentó: “Nos enteramos de esta oportunidad hace poco tiempo, es algo que no debemos desaprovechar. Estoy agradecido a todas las personas que confían en mí y me alientan a no bajar los brazos”.

El púgil paranaense viajará en la madrugada del jueves para llegar al pesaje del combate que será televisado por TyC Sports. “Estoy agradecido a Guillermo Coscoino por cómo me viene bancando, y eso que estuve ocho meses sin boxear”, expresó.

Las peleas de la noche de La Feliz

Daniel El Terrible junto al bonaerense Luis Verón protagonizarán el combate estelar, a 10 asaltos, de la noche del Palacio de Los Deportes que será emitido en vivo por la pantalla de TyC Sports para todo el país. Además en la velada estará peleando en semifondo, a seis asaltos, Nicolás Andino ante Julio Ruiz.

En cuanto al resto de los combates lo protagonizarán Federico Pedraza y José García en categoría Pluma; Franco Acosta y Cristian Fernández, en Medio Pesado y Celeste Sosa ante Lucrecia Manzur, en categoría Ligero, estos dos últimos a cuatro rounds.

Por el salto.

Aquino, que tiene la mente en la pelea del viernes, también piensa en lo que se viene en los próximos meses, donde hay en vista una pelea en Centroamérica. El boxeador paranaense se encuentra haciendo los papeles para poder volar y subirse al ring en el exterior.

En Palermo.

El boxeador junto a su padre Carlos Aquino vienen trabajando en barrio Rocamora para darle auge a la disciplina y en los próximos meses comenzará a funcionar una escuela de boxeo en la institución en el gimnasio.