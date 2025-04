El terrible accidente de Jack Doohan en la Fórmula 1: ¿puede correr Franco Colapinto?

El Gran Premio de Japón comenzó accidentado para Alpine, la escudería que tiene como piloto reserva al argentino Franco Colapinto; y es que el australiano Jack Doohan sufrió un terrible accidente que no solo dejó su auto completamente destrozado, sino que también lo obligó a ser asistido por los médicos en el circuito.

Alpine confirmó que Jack Doohan salió ileso del accidente a 300 km/h en la FP2 de Suzuka

Él salió por sus propios medios del auto, lo que trajo alivio, pero con un dolor en el brazo. El hecho de no haber soltado el volante durante el impacto le pudo haber traído consecuencias físicas en sus manos, algo que finalmente no fue así.

Si no hubiese podido correr, su reemplazante hubiese sido el local Ryo Hirakawa, quien realizó la FP1 y finalizó en el 12° lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly. Cabe aclarar que Franco Colapinto, el otro piloto de reserva que estuvo en los GP de Australia y China, no viajó a Japón y se quedó en la sede central del equipo.

En principio no hubo una explicación clara sobre los motivos del brutal accidente. No parecía haber hecho ninguna maniobra fuera de lo común y en las imágenes se ve que no pisa la hierba en ningún momento, motivo que lo podría haber llevado a perder el control de su auto. De hecho, luego de confirmar por radio que estaba bien, Doohan preguntó "qué pasó", sin entender qué produjo semejante choque.

Sin embargo, Oliver Oakes, director del equipo Alpine, responsabilizó al piloto argumentando que fue un error de cálculo al no cerrar el DRS en la curva 1. En la cámara on board se observan las cinco luces verdes prendidas en el volante, lo que indica que el australiano no desactivó el Drag Reduction System antes de abordar la curva.

Los mecánicos e ingenieros de Alpine se encuentran trabajando para dejar el monoplaza en óptimas condiciones de cara a la clasificación, que será este sábado a las 3 de Argentina.