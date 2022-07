El tenso cruce entre Navarro Montoya y Ruggeri

El debate comenzó en torno a las consecuencias que traen las derrotas en los equipos de fútbol y allí se expuso el contrapunto entre las opiniones del ex defensor, quien aseguró que sólo importaba ganar, y el ex arquero, que explicó por qué la manera en la que se obtienen los resultados es fundamental. “A mí no me interesa lo que digan, ¡hay que ganar!”, exclamó el Cabezón antes de mirar al techo e invocar al entrenador que más lo marcó en su carrera: “Bilardo, cada vez te quiero más, gracias por enseñarnos”.