El sugestivo tuit del Chiqui Tapia antes de Argentina - Brasil

La victoria de Brasil por 2 a 0 es un hecho consumado que no va a cambiar, es por ello que la selección jugará por el tercer puesto ante Chile y la Canarinha se disputará el título con Perú el domingo. Sin embargo, desde el plantel argentino no se olvidan del polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y su no consulta con el VAR.

Esta vez, quien soltó un sugestivo comentario al respecto fue Claudio Tapia, el presidente de la AFA. En un tuit publicado en su cuenta oficial, el Chiqui pidió apoyo para la Albiceleste de cara al cotejo de esta tarde pero también recordó lo ocurrido el último martes en Belo Horizonte.

"Cuánto más grande sea la injusticia, más grandes serán nuestras ganas de luchar. Esta tarde juega Argentina y es momento de estar más unidos que nunca, tirando todos para el mismo lado, apoyando a nuestra querida selección. Vamos la celeste y blanca", redactó el mandatario.

El reclamo no solo fue público,cabe recordar que la Asociación del Fútbol Argentino elevó dos cartas el pasado jueves, una a la Conmebol y la otra a la empresa encargada de la tecnología del sistema. Ambas firmadas por el Director Nacional de Arbitraje, Federico Berligoy. También ya había hecho una queja formal el día posterior al cotejo frente al equipo dirigido por Tite.

"Ha quedado evidenciado que la selección nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del partido, y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiese, sin dudas, revertido en resultado final", expresó de manera rotunda la primera misiva enviada a Alejandro Domínguez y el resto de la comisión que encabeza el ente sudamericano.