Luciano Schneider tiene 13 años y juega de defensor en Atlético Hasenkamp. Hace unos días se probó en Newell's Old Boys de Rosario, quedó y firmó su primer contrato.





El hasenkampense dialogó con UNO sobre esta chance que le presenta el fútbol, y dijo como logró probarse en el club rosarino: "La oportunidad me llegó a través del papá de un compañero, Ernesto Fabián González, que le pasó mis datos a la gente de Newell's para que haga mi primera prueba".





Además de su alegría por esta oportunidad, Schneider manifestó su sorpresa: "Lo primero que pensé fue que era una gran oportunidad, que había que aprovecharla y no pensar tanto en lo que podía pasar. La verdad, nunca me lo esperé, me sorprendió mucho porque es un excelente club a nivel nacional".





En ese sentido, contó como se sintió en aquella primera oportunidad de mostrarse futbolisticamente frente a los responsables de la Lepra: "Mi primera prueba me sentía muy nervioso, me acompañaron mis viejos y mis hermanos y me seleccionaron para seguir con las pruebas. La primera fue en el predio Bella Vista de Newell's y duró al rededor de una hora."









Schneider1.jpeg









Al ser consultado sobre qué tipo de jugador se considera y cuales son sus características como defensor, "Lucho", explicó: "Me considero un jugador muy tranquilo, tiempista, tengo buen juego con la pelota, soy muy seguro y por eso me gusta salir jugando. Ocupo la posición de primer central o también puedo jugar como lateral derecho, me gusta pasar mucho al ataque."





Por otra parte, claro está que por cuestiones económicas y de categoría, hay muchas diferencias entre Atlético Hasenkamp y Newell's Old Boys de Rosario, en relación a ello y a las formas de entrenar, el juvenil explicó: "La principal diferencia en cuanto al entrenamiento entre Hasenkamp y Newell's es que acá entrenamos mayor cantidad de horas y todos los días de la semana para llegar bien a cada partido que tenemos que jugar". Asimismo, sostuvo que por ese motivo es que debe irse a vivir a Rosario, a la pensión del club que "es muy linda" y dejar Hasenkamp; aunque esto será clave para lograr sus objetivos a futuro: "Mi objetivo es darle siempre para adelante y llegar a la Primera de Newell's".





Por último, el ahora jugador de la categoría 2004 de NOB hizo referencia sobre sus demás actividades y el estudio ya que aún se encuentra cursando el colegio y debió dejar el Instituto Secundario Comercial Mariano Moreno de Hansekamp: "Solamente me dedico al fútbol que es el deporte que amo. Todavía estoy en el colegio, pasé a tercer año y ahora lo voy a continuar en Rosario, el club me exige que siga estudiando así que voy a ir al colegio de Newell's."