El sóftbol y un pedido claro para poder volver

El sóftbol paranaense lleva más de seis meses de parate absoluto de cualquier actividad oficial en todos los clubes que nuclean a la ciudad de Paraná, y también Colonia Avellaneda y Oro Verde. El sector está lleno de incertidumbre y ahora se unen para poder al menos practicar en un diamante con las medidas sanitarias presentadas desde hace meses por parte de la Confederación Argentina de Sóftbol y a la cual se plegó la Asociación Paranaense de sóftbol (APS). Por ahora no han encontrado respuestas por parte de los organismos provinciales y municipales. Creen estar capacitados para comenzar y que es un deporte con estructura suficiente para poder entrenar con distanciamiento y medidas sanitarias.

Dirigentes de la APS estuvieron charlando con Diario UNO y arrojaron sus inquietudes sobre como piensan regresar y las problemáticas que llevan adelante por no tener nada de sustento. El presidente de la entidad, Fabián Medina, dijo: “Esta cuarentena se inició el 20 de marzo y todos pensábamos que iba a durar quizás un mes y que íbamos a estar realizando las actividades de manera normal. Luego de seis meses lamentablemente no hemos podido realizar nada de actividades; en la región contamos con nueve clubes y cada uno cuenta con sus canchas con todas sus categorías paradas. Desde las más pequeñas hasta las más mayores como es Lanzamiento Lento. Estamos hablando un promedio de 3 mil jugadores en Paraná, Colonia Avellaneda y Oro Verde entre varones y mujeres”.

Luego comentó: “En mayo presentamos a la Secretaría de Deportes de la provincia el protocolo y luego lo hicimos en el COES provincial. El protocolo viene del organismo mundial de sóftbol y béisbol y fue entregado por la Confederación Argentina de Sóftbol. El mismo está realizado por los mejores sanitaristas del mundo y avalado por la Organización Mundial de la Salud y nosotros lo adaptamos a nuestra realidad de la región”.

“Estamos con muchas expectativas y ansias de volver. Pero también estamos preocupados por la situación que vemos en nuestros chicos; sobre todo la preocupación mayor pasa por los Infantiles, Cadetes y Juveniles porque el párete puede traer la deserción de los chicos en el deporte. Siempre combatimos que dejen la computadora y se acerquen a un deporte. Y también vemos que estos trabajos que se hacen en Zoom con entrenamientos ya no tienen más alcance a ellos y no quieren más eso. Creemos que nuestras características deportivas se desarrollan en nueve canchas y cada una tiene una hectárea y media aproximadamente a cielo abierto. Nosotros entrenamos con distanciamiento social; guanteamos a más de cinco metros cada jugador. Cuando hay que hacer entrenamiento de bateo no más de tres personas. Está en el protocolo bien claro. Solicitamos que nos den la oportunidad y agradecemos a las autoridades provinciales y municipales por los consejos que nos han dado todo este tiempo. Tuvimos siempre una buena charla con la Secretaría de Deportes y con su representante, José Gómez. Siempre nos están atendiendo. Pero creemos que los chicos van estar mejor cuidados en el club que en la calle”, dejó en claro Medina en sus conceptos.

Por su parte, el dirigente Leonardo Andreoli manifestó: “Los clubes están expectantes para volver y se muestran todos los grupos de WhatsApp. Preguntan cuándo vuelven a entrenar todos los chicos. En realidad es una directiva de la Provincia activar y la APS espera. La entidad lo va recibir a todos”.

El protocolo es muy claro en sus lineamientos, dice que el deporte se practica en una superficie de aproximadamente 10 mil metros cuadrados y se desarrolla al aire libre. No es un deporte de contacto y ho hay público presente ni aglomeración de personas, salvo las que se encuentran en cancha. Los jugadores deberán antes de salir hacia el club lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Además, colocarse alcohol y transportarlo en el bolso. Llevar su propia botella de agua y toalla (son elementos personales). Cambiarse con la ropa que practicará y/o jugará. Todos los elementos deportivos propios deben ser desinfectados. Control de síntomas de cada persona. Durante el traslado a la cancha deberán utilizar tapaboca. Conservarlo hasta llegar al lugar de la práctica deportiva. Dirigirse directamente hacia la cancha, sin entrar en contacto con ninguna persona, en caso de hacerlo, mantener el distanciamiento social de dos metros.

Las arcas se están agotando

El tesorero de la ASP, Julio Deu, dijo: “Realmente tiene ingresos de fichajes de los jugadores, de la filiación de los clubes y eventualmente de algún torneo. Este año no hemos tenido ningún ingreso y nos hemos sostenido con ahorros y el ATP para los empleados que tenemos. Pero los ahorros se van terminando y las arcas están tocando fondo. Hemos hasta vendido empanadas para recaudar un importe para seguir un poco adelante”