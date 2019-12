El sóftbol está cerrando un año soñado por todos

El 2019 quedará marcado como el año más glorioso del sóftbol nacional y paranaense por ser la capital nacional del deporte. A nivel Selección Mayor se consagró campeona del Mundo en República Checa y Panamericana en Lima Perú, algo que quedará marcado en la retina de todos.

En lo dirigencial se sigue creciendo en el torneo local de la Asociación Paranaense de Sóftbol y se pudo dar un empuje a las obras que se tienen programadas. Como el albergue deportivo y mejoras del Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel. Se efectuaron las tareas de mantenimiento necesarias para conservar La Catedral del Sóftbol Nacional.

El estadio este año cumplió sus 30 años de vida. El mismo se construyó con motivo de la organización del Campeonato Panamericano de Sóftbol de 1989. Dirigentes de la APS e integrantes de la Selección Argentina múltiple campeona estuvieron en UNO para realizar un balance de todo lo realizado a lo largo de un año que se está cerrando de gran manera.

Estuvieron presentes el presidente de la APS, Fabián Medina, los dirigentes, Ricardo Yacob, Nicolás Bittor, Luis Marizza y Leonardo Andreoli y el jefe de Selecciones Nacionales, Javier Martínez y el jugador (nominado a los Olimpia 2019), Manuel Godoy.

“El balance de este año de la APS creemos con humildad y con mucho orgullo que ha sido muy positivo. Desde lo deportivo se han desarrollado todos los campeonatos programados. En la actualidad contamos con 1.300 jugadores que están participando de las diferentes categorías que forman parte la APS. En Paraná tenemos ocho canchas, más Oro Verde y Colonia Avellaneda. También están viniendo a jugar equipos de Villaguay y de Villa Clara”, dijo Medina.

Luego agregó: “En cuanto a obras tuvimos el acompañamiento del municipio para poder techar el albergue deportivo; con aporte de la Vicegobernación de la Provincia estamos cambiando parte de las luces LED del Estadio. Esto traería beneficio económico y mejor calidad de luz. Hemos conseguido subsidios para poder terminar el albergue de la mano de la Vicegobernación".

“Nuestro estadio Nafaldo Cargnel cumplió en noviembre 30 años de vida y cada día tiene que lucir cada vez más lindo. Porque en 2020 tenemos un lindo acontecimiento que nos llena de orgullo, y es un desafío, que es el Panamericano Masculino Mayores clasificatorio al Mundial de la categoría. Nuevamente estarán en Paraná jugando los mejores jugadores del continente. Nos vamos a preparar de la mejor manera para recibir a los seleccionados. Todos vendrán a ganar una de las cinco plazas en juego para el Mundial”, aseveró Fabián Medina.

Luego completó el dirigente: “Desde la Comisión Directiva de la Asociación Paranaense de Sóftbol hacemos un especial reconocimiento a todos los que hicieron posible este 2019, lleno de logros y satisfacciones. Gracias por siempre a nuestros anteriores dirigentes, las comisiones directivas, entrenadores y jugadores, que hicieron posible llegar a este presente tan rico en logros deportivos e infraestructura”.

Por su parte el jefe de equipo de la Selección Nacional comentó: “Estamos cerrando un gran año porque nos pasó lo del Mundial en República Checa, que era algo que veníamos trabajando hace muchos años. Coronamos con el título en Praga. Luego ganamos los Juegos Panamericanos en Lima, algo soñado por todos".

“En lo dirigencial se dio que salieron los nombres de todos los que postulamos para el Salón de la Fama del deporte, que son Luis Rosales y Oscar Bolzán. Todo salió muy bien.

En tanto, Manuel Godoy habló en representación del equipo nacional y de su nominación a los Premios Olimpia, junto a Huemul Mata y Candela Figueroa. “La verdad la nominación me tomó de sorpresa. Pero con la mano en el corazón pienso que este año el Olimpia de Oro lo tiene que ganar Huemul Mata si los periodistas deportivos son justos. Todo me tomó por sorpresa porque el simple hecho de que hicimos un año increíble y a todos nos fue bien. Me pone muy contento la nominación, pero sinceramente pienso que lo tiene que ganar Huemul al Oro y deberían hacer valer lo que es un deportista amateur y el esfuerzo que realizan para practicar un deporte”, aseveró el jugador paranaense.

Los clubes que fabrican campeones

A la Asociación Paranaense de Sóftbol la integran las siguientes afiliadas: Centro Paraná de Ex Alumnos de Don Bosco; Centro Provincial de Educación Física N° 5; Club Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; Club Atlético Estudiantes; Club Atlético Patronato; Club Atlético Talleres; Colonia Avellaneda Sóftbol; Oro Verde Sóftbol; Sóftbol Play. Todos cuentan con su diamantes oficiales.