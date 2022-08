El serbio Novak Djokovic confirmó que no jugará el US Open.

Novak Djokovic, actual número 6 del mundo y ganador de 21 trofeos de Grand Slam, no recibió la autorización para ingresar a los Estados Unidos, ya que no está vacunado contra el Covid-19 y, por ende, no participará del US Open, que comenzará el lunes próximo.