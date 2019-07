El séptimo Mundial espera por Fuentes

No para. Marcos Fuentes se entrena todos los días y está en la recta final de su preparación para un nuevo Mundial de BMX. Ahora viaja a Suiza a afinar los últimos detalles antes de competir. Fotos UNO Mateo Oviedo

No para. Marcos Fuentes se entrena todos los días y está en la recta final de su preparación para un nuevo Mundial de BMX. Ahora viaja a Suiza a afinar los últimos detalles antes de competir. Fotos UNO Mateo Oviedo

Solo, sin la compañía de nadie más que el sol y la agradable temperatura que reinó ayer en Paraná. Así encontró Ovación a Marcos Fuentes, este riojano, pero paranaense por adopción que se prepara para su séptimo Mundial de BMX. Esta vez su ilusión estará presente en Bélgica donde intentará meterse en la fase final como lo hizo en Medellín.

Embed

En un parate de su entrenamiento, Fuentes habló de esta particular situación de entrenar sólo en el descuidado trazado de APABI. “Como ya hace un tiempo se está extinguiendo un poco el BMX en Paraná, tal vez por malas gestiones o lo que sea. Estamos quedando muy pocos y la verdad BMX que duele mucho y nos entristece bastante, pero es lo que hay, es lo que me gusta y nos gusta con otros chico que hoy (ayer) no pudieron venir. Estamos tratando de sacar adelante esto para que salga a flote. Si dios quiere el 10 de agosto haremos una asamblea para tratar de armar una comisión y sacar adelante el deporte”.

No es fácil entrenar así, solo y con las condiciones de la pista. Pero Fuente va para adelante y se mueve igual. “Es un poco difícil porque a veces en vez de venir a entrenar tenemos que estar trabajando y no estamos a la altura de otros países como Colombia o otros países de Europa que tienen pistas increíbles como las que vamos a correr en el Mundial. Ellos se dedican a entrenar en pistas acordes como la que corremos. En cambio nosotros tenemos esto que es lo único en todo el Litoral. No tenemos una pista ni en Santa Fe, ni en Rosario así que hay que entrenar en estas condiciones”.

¿Beneficia o perjudica entrenar en una pista como la de APABI? Esa es la cuestión y Marcos lo sabe. “En algunas cosas me beneficia, pero es más lo que me perjudica por el tema de los ángulos de las curvas y los saltos. Tiene su pro y su contra. Lo bueno es que agarras más fuerza en esta pista, pero a la hora de doblar con varias personas se complica”.

Zolder, Bélgica espera, más allá de todo, por el riojano. “Todos los mundiales son diferentes y todos vamos cargados de ilusiones y con una mochila llena de sueños. Todos los mundiales para mi so un sueño. Eso no cambia nunca. Es una motivación y me pongo muy feliz al saber que tengo esta oportunidad de poder representar a Argentina”.

Fuentes está muy bien entrenado y desde hace un tiempo hasta le sumó un trabajo psicológico. “Quiero que este sea el mejor y para ello vengo entrenando bien en lo físico y en la pista. Además estamos trabajando en lo psicólogo con Victoria Gareis a quien e ando un fuerte abrazo. También le agradezco mucho a mi kinesióloga Georgina Gragasini que me curó la clavícula ya que hace dos meses tuve una lesión bastante importante. Me puso de pie de nuevo para poder estar en esta competencia”.

Antes del afrontar la cita ecuménica, Fuentes irá a Suiza. “Voy a Zurich a entrenar con un hermano y amigo que es campeón del Mundo. El sábado estoy viajando y el lunes ya estamos entrenando en Suiza”