El Rolfi Montenegro anunció su retiro

El mediocampsita de Huracán Daniel Rolfi Montenegro anunció que una vez que finalice la actual Superliga se retirará de la actividad en el fútbol profesional.



"Son mis últimas seis fechas y termino donde empecé. Llegó el momento de descansar junto a mi familia", reveló el futbolista de 39 años, que se despedirá el próximo 13 de mayo frente a Boca en Parque de los Patricios.



En diálogo con Planeta Globo, Montenegro dijo además: "No tengo nada que reprocharme gracias a Dios. El balance es bastante positivo. Lo afronto como se lo merece, entrenando y dando la cara. Cuando se necesite estaré y si no disfrutaré de la manera que hice siempre".



Entonces Montenegro estará el domingo próximo ante San Martín de San Juan, luego estará presente frente a Argentinos Juniors, Tigre, Victoriano Arenas (por Copa Argentina), Atlético Tucumán, Talleres y jugará su último encuentro ante Boca.



Daniel Montenegro debutó en la Primera División el 7 de abril de 1997, jugando en Huracán, en un partido donde su equipo derrotó a Vélez Sársfield por 3 a 1 mientras que a mediados de 1999 fue transferido al Olympique de Marsella.



En el club de Francia no pudo ganarse un lugar en el equipo y a principios del año 2000 fue cedido a préstamo por seis meses a Independiente, tras lo cual regresó al Olympique que volvió a cederlo, esta vez al Real Zaragoza de España donde tampoco tuvo continuidad y en 2001 pasó al Osasuna.



Luego, en enero de 2002 regresó a préstamo a Huracán por seis meses, tras lo cual fue adquirido por el empresario Daniel Grinbank quien lo cedió por un año a Independiente donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2002.



Después pasó a River durante el Apertura 2003 y Clausura 2004 y en el segundo semestre de 2004 jugó en el Saturn de Rusia, tras lo cual regresó al club de Núñez en 2005 mientras que su pase fue adquirido definitivamente por Independiente y allí estuvo de 2006 hasta 2009.



Montenegro fue luego al América de México y en diciembre de 2012 volvió a Independiente en su cuarta etapa en el club de Avellaneda que en 2013 desciende a la Primera B Nacional por primera vez en su historia.



A comienzos de 2015 rescindió su contrato con el "rojo" y en febrero de 2015 regresó luego de 12 años a Huracán y entre sus palmares se ubican el Sudamericano Sub-20 de 1999, el Torneo Apertura 2002 (Independiente), el Torneo Clausura 2004 (River) y la Supercopa Argentina 2014 (Huracán).