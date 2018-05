El Rojo jugará en suelo sanjuanino

El Club Atlético Talleres de Paraná volverá a ser parte del Campeonato Argentino Seniors Femenino de Clubes 2018 de hockey sobre patines, que se disputará del 21 al 26 de este mes en la provincia de San Juan. De esta forma, el Rojo, que será el único representante de la Unión Entrerriana de Hockey, volverá a la competencia nacional después de cinco años.

Las pistas de Concepción Patín Club (donde entran 1000 personas sentadas) y el Sindicato Empleados de Comercio (800 espectadores) serán los escenarios del Argentino del que además del Rojo participarán Sindicato Empleados de Comercio (actual campeón), Andes Talleres, IMPSA, Palmira y Maipú/Giol (Mendoza), Concepción Patín Club, Bernardino Rivadavia, Unión Vecinal de Trinidad, Unión (San Juan), Estudiantil Porteño y Club Ciudad (Buenos Aires).

El formato de la competencia ya se encuentra definido; no obstante, habrá que esperar hasta el congreso de delegados en la previa para mayores detalles de la primera fase. Lo que está confirmado es que los ocho mejores de esta instancia se clasificarán a los playoff por el título.

Melina Eterovich, una de las referentes del CAT, hizo referencia a lo que significa la participación y expresó: "Estamos súper contentas después de tantos años de volver a poder participar en el torneo anual más importante del hockey nacional. El nivel que se ve es soñado y poder estar pisando la pista junto a semejantes equipos".

Por otra parte, agregó: "Somos conscientes de que es un durísimo desafío, pero todo lo que podamos sacar del viaje es positivo. Estamos felices de poder vivirlo y mucho más llevando los colores del Rojo. Es algo que no tiene precio".

"No quiero dejar de agradecer el apoyo de la subcomisión que si no fuera por ellos no sería posible hoy estar pensando en esto. A nuestras compañeras que no pueden viajar decirles que cada una de ellas va a estar adentro de la cancha con nosotras en cada partido", cerró Eterovich.

Sin dudas será una gran experiencia para las chicas de Talleres el poder enfrentarse con los mejores equipos de país y una gran vidriera para la institución a nivel nacional.