El Rojo arribó a Paraná para jugar con Patronato

Independiente de Avellaneda arribó en la noche del viernes a la ciudad de Paraná para jugar contra Patronato esta tarde. El equipo llegó en vuelo charter cerca de las 21 y se alojó rápidamente en un hotel Maran, que es el lugar siempre elegido por la gente del Rojo.

Cerca de 100 hinchas del Diablo esperaron el colectivo que los depositó en el hotel de la zona del Parque Urquiza. Algunos de los jugadores se sacaron fotos, pero otros simplemente saludaron a los simpatizantes presentes. Los que más se mostraron buena onda con los hinchas fueron Nicolás Domingo y Martín Benítez, que se sacaron selfie con los seguidores.

En tanto Fabricio Bustos fue el único que habló en la previa de la llegada a la capital entrerriana para afrontar hoy ante Patronato en el Grella.

"La Copa Sudamericana ya pasó, de a poquito nos vamos formando como grupo y como equipo, lo importante es que se dieron estos resultados . Creo que nos falta muchísimo, vamos a seguir sumando para estar lo más arriba posible", dijo el defensor.

Sobre la duda de su presencia entre los once, afirmó: "Vamos a ver si me toca jugar y si no apoyaré desde donde me toque". Y se refirió a si en lo personal ya superó el mal momento que acompañó a todo el equipo: "Cambió el equipo en general, esto es un grupo, pasa por once que somos adentro de la cancha y no por uno solo. El bajón fue general y no solo mío. En lo individual no sé si estaba haciendo lo mejor pero no fue un bajón"

Por último, analizó: "Patronato es un equipo muy duro, hay que aceptar su forma de jugar, ir, batallar y traer los tres puntos. Estamos preparados para batallar, jugar, ir y meter y lo que sea".