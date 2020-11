El Rally Entrerriano vuelve con restricciones

Fueron numerosas las pruebas que se efectuaron en los últimos meses, pese a que no había una fecha certera para el comienzo de la actividad, pero tras un trabajo de la autoridades en conjunto con el municipio organizador, se determinó el regreso de la actividad.

Desde el Rally Entrerriano destacan y agradecen el silencioso trabajo de mucha gente para llegar a este momento, “y más aún al intendente Raúl Casali por apostar al evento en estos momentos tan difíciles, como así también el apoyo de los directivos de RUS Seguros”.

El correntino Javier Tofay es promotor del certamen entrerriano y tras dar a conocer la novedad le contó a Ovación: “Se venía trabajando de manera silenciosa para no crear falsas expectativas, lo veníamos hablando en un círculo muy cerrado. El jueves teníamos el okey de Villa Libertador San Martín, en estos días se retocaron algunas cosas, pero esperamos al lunes tener todas las notas, como la autorización de la FAE, para finalmente anunciarlo. Estoy muy contento de poder concretar una carrera”.

Dado que el inicio del torneo se postergó a raíz de la cuarentena, esta competencia será a modo de Gran Premio, por lo queno habrá puntaje. Inclusive, el ex piloto manifestó que estará latente la chance de hacer otro evento antes de terminar el año. “En base al comportamiento de todos, de la experiencia que tengamos en Puigari, veremos si agregamos otra carrera en el año o si ya nos ponemos a trabajar para el campeonato del 2021”, expresó. “Hemos hecho algo para que sea un protocolo básico y que se pueda cumplir porque si armamos un protocolo gigante y después no se lo cumple, no tiene sentido. Habrá muchas restricciones en la asistencia para que no haya mucha gente”, precisó.

Al mismo tiempo detalló que habrá un estricto protocolo, en el cual solo podrán ingresar al parque de asistencia piloto, navegante y otros tres mecánicos por cada auto, además de cada dueño de equipo.

“Le presentamos un protocolo a la Municipalidad de Puigari, que fue el único municipio de todo Entre Ríos que nos dio la posibilidad de hacer el Gran Premio. Hoy Puigari es una ciudad que funciona con muchas actividades, ya sea restaurantes u hoteles. Nosotros vamos a ir a un lugar determinado desde el domingo a las 7 de la mañana hasta el lunes a las 7 de la tarde. Solo irán cinco personas por auto a la asistencia, por lo que no podrán ingresar los familiares o amigos, como sucede habitualmente”, destacó Tofay y agregó que cada persona deberá presentar una declaración jurada al ingresar a la localidad. “No vamos a tener contacto con la gente del lugar, inclusive estamos viendo si solo hacemos una caravana el sábado por la noche por las principales avenidas de la ciudad o una rampa de largada en el centro, pero con todas las medidas de convivencia”, dijo.

Rally.jpg Regresa la acción en el Rally Entrerriano Prensa Rally Entrerriano

En cuanto a la modalidad de competencia indicó: “Este martes vamos a definir la carrera en cuanto a su extensión. Nuestra idea es que el domingo tengamos dos pruebas especiales para achicar el tiempo en la jornada del lunes. La carrera se la armará en función de 80 o 90 kilómetros de recorrido y deportivamente será muy similar a una competencia tradicional porque se va a promediar la cantidad de kilómetros entre la etapa uno y la dos”.

Inclusive Tofay destacó que habrá tramos de 10 a 15 kilómetros, por lo que la gente podrá ver los autos pasar, también con la responsabilidad social que deben tener. La competencia tendrá un condimento más que especial que será la cantidad de nuevos autos construidos en este último tiempo. Entre las nuevas joyas estarán los VW Gol Trend, algunos de la AZ como el de los hermanos Alan y Leonardo Nattero (con armado y preparación de Hipólito Tomas Roullier en Colón más electrónica del PCR), el de Facundo Ramírez y el de César Gallo (atención y armado de los hermanos Maxi y Hernán Adami), otros del grupo N como el de Miguel Sanabria y el de Alberto Coio Cruassar, también se debe sumar el Toyota Etios del actual campeón de la A6, Nelson Bonnin, con armado y atención también de los Adami de Colón.

También es bueno recordar que el Ford Fiesta (N9) que construyó Diego Cergneux y que pudo probar en las primeras pruebas libres, ya fue adquirido por Juliana Rodifer, piloto que ya ha realizado en la temporada pasada sus primeras competencias dentro de la clase menor del Entrerriano. Así también hay más pilotos que continúan en plena construcción de distintos autos nuevos (Guillermo Pitón, Daniel Bonnin y Néstor Ramírez), como otros que están repasando sus vehículos como para dejarlos listo para el arranque de las distintas pruebas venideras.