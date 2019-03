El Quillá A lució sus pergaminos

Entre sábado y domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Dos Orillas Femenino de hockey sobre césped que organizan las asociaciones de Paraná y Santa Fe. Por la Zona A Campeonato, el duelo de campeones del torneo local de cada asociación quedó en poder de El Quillá A por 2 a 1. Las acciones comenzaron a favor de Estudiantes Negro que por medio de Laura Maiztegui se puso en ventaja en el cuarto inicial. Pero apareció la goleadora Yoana Aguilera mediante dos jugadas fijas en el último parcial para revertir el marcador y llevarse tres puntos de oro.

Además, Santa Fe RC viajó hacia Concordia para visitar a Hípico. En Primera División repartieron puntos e igualaron 1 a 1. El cotejo entre Paracao y Alma Juniors quedó pendiente porque el elenco de Paraná disputó el Regional de Clubes (Ver aparte).

Por la Zona B, Talleres Rojo venció a Banco Provincial por 3 a 2; La Salle goleó a Rowing Azul por 7 a 1 y CRAI igualó 1 a 1 con Paraná Hockey.

Los resultados en todas las categorías fueron:

Campeonato Zona A: En Reserva: CAE Negro 1-El Quillá A 1; Hípico 0-Santa Fe RC 3. Sub 18: CAE Negro 2-El Quillá A 2; Hípico 2-Santa Fe RC 2. Sub 16: CAE Negro 2-El Quillá A 1; Hípico 2-Santa Fe RC 2. Sub 14: CAE Negro 1-El Quillá A 2; Hípico 1-Santa Fe RC 1. Sub 12: CAE Negro 3-El Quillá A 1; Hípico 1-Santa Fe RC 0.

Campeonato Zona B: Reserva: Talleres Rojo 1-Banco 0; CRAI 1-Paraná Hockey 1; La Salle 7-Rowing Azul 0. Sub 18: Talleres Rojo 3-Banco 3; La Salle 0-Rowing Azul 3; CRAI 0-Paraná Hockey 3. Sub 16: Talleres Rojo 1-Banco 2; La Salle 2-Rowing Azul 3; CRAI 0-Paraná Hockey 0. Sub 14: Talleres Rojo 1-Banco 1; La Salle 1-Rowing Azul 2; CRAI 1-Paraná Hockey 0. Sub 12: Talleres Rojo 1-Banco 3; La Salle 1-Rowing Azul 0; CRAI 1-Paraná Hockey 1.

En la Zona A Estímulo, la Primera División de Universitario pisó fuerte frente a Talleres Blanco y se impuso 4 a 0; Argentino de San Carlos dio cuenta de Universidad del Litoral por 3 a 1 y 25 de Mayo de Victoria venció de visitante a Atlético Franck por 3 a 2.

En la Zona B, El Quillá B igualó 2 a 2 con Tilcara y CAE Blanco se impuso ante Colón de Santa Fe por 3 a 1. El cotejo entre Capibá y CRAR de Rafaela quedó pendiente también porque el equipo de Paraná participó de certamen en Esperanza (Santa Fe).

Los resultados en el resto de las categorías son los siguientes:

Zona A Reserva: Talleres Blanco 1-Universitario 3; Atlético Franck 0-UNER 1; Argentino de San Carlos 0-Unión Agrarios Cerrito 1. Sub 18: Talleres Blanco 1-Universitario 2. Sub 16: Talleres Blanco 2-Universitario 3; Franck 3-San Benito 3; San Carlos 0-CUAC 3. Sub 14: Talleres Blanco 1-Universitario 1; Franck 1-San Benito 2; Argentino de San Carlos 0-CUAC 6. Sub 12: Talleres Blanco 0-Universitario 2; Franck 0-San Benito 0.

Zona B: Reserva: El Quillá B 4-Tilcara 1; CAE Blanco 3-Colón 0. Sub 18: Rowing Blanco 0-CRAR 11; CAE Blanco 1-Colón 0; Sub 16: Rowing Blanco 0-CRAR 2; El Quillá B 2-Tilcara 1; CAE Blanco 0-Colón 1. Sub 14: Rowing Blanco 0-CRAR 1; El Quillá B 1-Tilcara 0; CAE Blanco 0-Colón 2. Sub 12: Rowing Blanco 1-CRAR 0; El Quillá B 0-Tilcara 0; CAE Blanco 0-Colón 5.

PRIMERA PARA ELLOS. Se disputó el domingo la primera fecha del Torneo Dos Orillas Caballeros, también organizado por la asociación Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped.

En Primera División, El Quillá goleó a Paracao por 6 a 1; mientras que Estudiantes y Talleres no se sacaron ventajas y finalizaron 2 a 2; Rowing venció 4 a 2 a La Salles y Banco Provincia de Santa Fe dio cuenta de Hípico por 3 a 2. A continuación los demás resultados: Reserva: El Quillá 6-Club 25 de Mayo de Victoria 2; Estudiantes 2-Talleres 1; Rowing 1-La Salle 2. Menores de 15 años: El Quillá 5-Paracao 0; Estudiantes 2-Talleres 0.