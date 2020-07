"El protocolo no es nada de otro mundo"

La creación de la Comisión Médica que buscará conformar el protocolo sanitario es el primer paso que dio la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para la reanudación de los entrenamientos en el marco de la pandemia que paralizó al mundo. El equipo de trabajo es coordinado por el doctor Donato Villani e incluye a facultativos que trabajan en equipos de todas las categorías. El protocolo que se elaborará ,y será presentado al Ministerio de Salud, estará basado en los lineamientos creados por Conmebol.

“No hay nada oficial desde AFA. Lo que existe es un protocolo creado por Conmebol que fue bajado y distribuido en todos los clubes. En base a ese protocolo cada país afiliado a Conmebol deberá hacer una adaptación a cada realidad según las normativas vigente de cada país. No hay muchas cosas diferentes porque el virus es igual acá, en Bolivia y Colombia”, describió Juan Hermida, integrante del cuerpo médico de Patronato, en una entrevista por Instagram a Fútbol 11.

El protocolo conformado por Conmebol reúne tres ítem. “Hay una fase que habla de entrenamientos, otro sobre los viajes y los test a realizar y otro de los partidos”, explicó Hermida. El facultativo mencionó que los procedimientos para los entrenamientos en el ámbito domésticos serán similares a los delineados por el ente continental. “Hace hincapié en la distancia social, el uso de tapabocas, la prohibición de entrenar a quien tenga más de 37,4ª no entrena, la hidratación personal, llegada en sus autos, la no utilización de los vestuarios” repasó.

La readaptación estará orientada en base a la fase 2, que incluye a los viajes de las delegaciones. “En las competencias de Conmebol aquellos equipos que deberán viajar a otros país deberán presentar, 24 horas antes de subirse al avión, una planilla con los resultados de los estudios. En el país de destino Conmebol le hará otro test 24 horas antes al equipo visitante y 12 hora antes al elenco local”, relató.

Teniendo en cuenta estos parámetros, Hermida indicó que para el torneo local deberán buscar alternativas para financiar los estudios. “Son costosos los test, pero habrá que inventar algo para costearlos. No vale la pena poner en riesgo a un plantel porque el test es costoso. No podemos no hacer los test porque son costoso. Si los clubes no están en condiciones de afrontar esos gastos la liga madre tendrá que sentarse que discutirlo”, indicó.

Hermida mencionó que otros de los puntos a definir será el estudio que se llevarán adelante. “Hay test que dicen que tenés anticuerpos contra el virus y otros que certifican que tenés el virus en este momento. Lo que hemos hablado los médicos de Primera División es realizar la PCR (hisopado). Hacer la detección de anticuerpos es bastante peligroso porque uno puede estar en periodo donde no es positivo y puede darle negativo, pero a los cuatro, cinco días darle positivo y estar infectando en ese momento”, amplió.

Teniendo en cuenta estas nuevas pautas de trabajo, el facultativo que trabaja en la entidad de barrio Villa Sarmiento recalcó que estos procedimientos se podrán desarrollar sin problemas. “En Patronato estamos en condiciones de realizarlo. “El protocolo no es nada de otro mundo, salvo el tema de los test que está por decidirse en cual y en cuanto tiempo se necesitan y quien se hará cargo de los test. Después lo otro es una cuestión de acomodarse. No creo que un club de Primera División tenga problemas en acomodarse”, cerró.