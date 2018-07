En principio, este debía será el segundo cotejo preparatorio para el equipo paranaense ya que se había pautado jugar el primero con Colón el sábado, pero a pocas horas del mismo la entidad santafesina lo canceló. Después de medirse hoy con el elenco rosarino, Patronato tiene programado enfrentar a la Reserva de Unión de Santa Fe el sábado, mientras que el 1° de agosto será el turno de hacer con Atlético Rafaela.

Claro que antes de ese duelo con la Crema, Patrón deberá sostener su partido por la Copa Argentina ante el Santo tucumano en la cancha del Deportivo Morón. LA LEPRA. Por el lado de NOB, el panorama es diferente ya que el técnico Omar De Felippe sigue aguardando las incorporaciones para los puestos que considera necesario reforzar. El sábado se mostró más paciente de lo que

se había expresado una semana atrás. Esto no implica necesariamente que no tenga deseos de contar con ellos cuanto antes. El zaguero Guillermo Ortiz, hoy en Colón y con quien Newell's comparte la mitad del pase, es uno de los apuntados. El lateral paraguayo Iván Piris es otro que sigue interesando.

Pero por el momento lo que se concretó fue la compra del 85 por ciento del pase de Luis Leal, el arribo de Leandro Grimi y la renovación con Nelson Ibáñez, Víctor Figueroa y, probablemente, Juan Ignacio Sills, aparte de la apuesta de José Correia (Zé Turbo). De Felippe entiende que a los jóvenes del plantel "hay que darles tiempo", si bien no descarta "ponerlos". Pero considera que es imprescindible "traer jugadores que asuman esa responsabilidad" de ser titulares, según manifestó después del empate con Unión por la Copa Santa Fe. "Es algo que sabemos, lo hablamos con los dirigentes y ellos lo tienen en claro", dijo. De allí que insista en los "cinco o seis refuerzos", pese a que "no es fácil". Es que de esa manera se seguirá un proceso natural para que "los chicos evolucionen". ¿OTRO URUGUAYO?En las últimas horas, el nombre de Mauro Guevgeozian comenzó a sonar como posible refuerzo del Rojinegro. El delantero, de 32 años, viene de jugar en Belgrano de Córdoba, mientras que también registra paso por Newell's y Temperley en la Argentina. Lo cierto es que todavía Patronato no se retiró del mercado de pases y busca un par de valores más para enriquecer al plantel. Hasta el momento, la dirigencia se manejó en absoluto silencio en cuanto a las negociaciones y recién dan por confirmado un nombre cuando se llega a un total acuerdo con el futbolista.





