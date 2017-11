El presidente de Sportivo Urquiza hizo un descargo de lo ocurrido en La Floresta

El presidente de Sportivo Urquiza, Pablo Ayala habló post definición del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol en la radio partidaria del club, en Pasión Fortinera que se emite por Fm Líder 102.7.





"Nosotros perdimos un campeonato por un error arbitral, un asistente sin experiencia. La corta edad no lo llevó a no estar a la altura del partido. Errar es humano, todo es comprensible, pero una cosa no quita a la otra", palabras de Pablo Ayala.





"Me pone muy triste como nos critican, más de las personas que se meten detrás de un facebook trucho o página deportivas, siendo dirigentes y queriendo dejar manchado al club. Somos un club de barrio, con errores y aciertos, pero buscando crecer todos los días", expresó la máxima autoridad del club.









En cuanto a lo que se viene y lamentando lo ocurrido ayer en La Floresta , Pablo Ayala comentó: "No se justifica la violencia para nada. Lamentamos mucho lo que sucedió y es culpa de nosotros. Si bien todos debemos trabajar para erradicar la violencia, desde los clubes y la Liga Paranaense para un futuro mejor".





Videos e imágenes de lo ocurrido una vez finalizado el partido, donde jugadores del elenco de La Floresta agredieron a la terna arbitral, recorren las redes sociales . La máxima autoridad dejó su opinión al respecto: "Me pone muy triste como nos critican, más de las personas que se meten detrás de un facebook trucho o "página deportivas", siendo dirigentes y queriendo dejar manchado al club. Somos un club de barrio, con errores y aciertos, pero buscando crecer todos los días. Siempre vamos a trabajar para mejorar, tenemos muchas cosas por la cual trabajar. Nos tratan de negro, el responsable de todo esto es el presidente. Las personas que cometieron los incidentes están arrepentidos", comentó el presidente Pablo Ayala de los hinchas de Sportivo Urquiza.





Pablo Ayala no se olvidó de la definición del Torneo Hugo Morán: "Ver que hay un campeón por goles me pone muy mal. Es triste vernos con la misma cantidad de puntos y que ellos hayan salidos victoriosos del torneo por diferencia de goles. Hay que mejorar el armado de los torneos, ellos fueron campeones e hicieron los méritos para lograrlos, pero se lamenta cómo se terminó".





"Somos consciente que debemos trabajar para erradicar la violencia. Debemos reclamar donde se debe y no con hechos de violencia. Hay cosas que supera a cualquier ser humano. Por otro lado, palabras de agradecimiento para toda la gente que nos acompañó, por el compartimiento de ellos en la tribuna. Vamos a apuntar a jugar algo más importante. No hemos acostumbrados a hacer protagonistas en el fútbol local", comentó Ayala.