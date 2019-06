El plantel va sumando nuevos integrantes

Patronato comenzó ayer una nueva semana de pretemporada con vistas a la próxima edición de la Superliga Argentina de Fútbol y la reanudación de la Copa Argentina 2019. Y lo hizo con la presencia de nuevos intérpretes en su plantel. En este sentido el entrenador Mario Sciacqua tuvo a disposición a tres de las cuatro incorporaciones que la dirigencia del Rojinegro cerró en el cierre de la semana anterior

En la jornada matutina estuvo presente Julián Chiccó. El mediocampista llega a barrio Villa Sarmiento cedido a préstamo de Boca Juniors sin cargo y sin opción por una temporada. El oriundo de la localidad cordobesa de Brinkmann arribó a la capital entrerriana en la noche del viernes. El sábado estuvo presente en el Grella observando el primer amistoso que afrontó su nuevo equipo ante la reserva de Unión de Santa Fe.

Ayer, el volante que formó parte del Seleccionado Sub 17 que participó del Sudamericano de la categoría que se desarrolló en 2015 en Paraguay y el Mundial de la divisional del mismo año en Chile, remarcó que afrontará su ciclo en Patronato como un periodo de aprendizaje en su carrera.

“Vengo a aprender, vengo a crecer. Vengo a buscar lo que necesitaba que es jugar para seguir creciendo futbolística y personalmente. Espero que salgan las cosas de la mejor manera”,aspiró Chiccó, al término de su primer práctica en la que lució la pilcha del Rojinegro.

La participación de Mario Sciacqua en la negociación fue importante para que el cordobés decidiera salir del Xeneize para sumarse al Rojinegro, más allá de la necesidad que tenía el volante por ganar protagonismo en un equipo. “Cuando me llamó Mario Sciacqua me dijo que quería que me sume, que me quería tener en el plantel. Necesitaba salir de Boca porque necesitaba jugar. Lo tomé de la mejor forma porque me gustó que me haya llamado el entrenador. Ahí me contó las cosas del club, cómo se maneja el club, los buenos jugadores que tiene, como es la estructura. Me puso muy contento y por eso también decidí venir para Paraná.

Con la camiseta del Xeneize Chiccó disputó 10 encuentros. Su estreno en Primera División se produjo el 30 de abril de 2016, ocasión en la que el elenco de La Ribera perdió 1 a 0 ante Boca Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona. El oriundo de Brinkmann integró el 11 inicial en ese juego en el equipo que, por ese entonces, dirigía Guillermo Barros Schelotto.

Para el fondo. En el segundo turno estuvieron presentes los defensores Christian Chimino y Federico Mancinelli. Ambos futbolistas firmaron contrato al mediodía con la entidad de barrio Villa Sarmiento y por la tarde se dirigieron al predio La Capillita para integrarse a las órdenes del entrenador Mario Sciacqua.

Chimino y Mancinelli vienen de compartir plantel en Huracán en las últimas dos temporada. El ciclo del pelado en el Globo es más extenso dado que se sumó cuando el equipo de Parque de los Patricios formaba parte de la temporada 2012/13 de la Primera B Nacional. Su trayectoria también incluye paso en Olimpo de Bahía Blanca, Villa Mitre de la misma localidad bonaerense, Rosario Puerto Belgrano, entre otros equipos. Por su parte, el marcador de punta también defendió la camiseta de Ferrocarril Oeste, Arsenal de Sarandí y Temperley.

Ahora Sciacqua aguarda por la llegada de Mathías Abero y Cristian Tarragona. El marcador de punta uruguayo, que proviene de Atlético Tucumán, llega para ocupar la vacante tras la salida de Nicolás Pantaleone. Tarragona, de último paso en la B Nacional con la camiseta de Platense, buscará su bautismo en la elite.