El placer de unir sus dos grandes pasiones

La organización de la Superliga Argentina de Fútbol exigió a todos los equipos que compiten en este nivel la presencia de una nutricionista dentro de su estructura. Constanza Polo es la encargada de esta área en Patronato . La profesional está ligada al deporte desde pequeña. Practicó distintas disciplinas. Hasta que comenzó a realizar la actividad que más la apasiona: el fútbol.

Las integrantes de Arenas Fútbol Club la definen como una gran goleadora. "Cada vez que toca la pelota, es gol. Es muy parecida a (Martín) Palermo", describió Carolina Benke, compañera de equipo y amiga de la vida de Constanza Polo.

En uno de sus momentos libres de la semana Conty se acercó a la Redacción de UNO. Vistió el escudo de Patronato, el club que le permite desarrollar sus conocimientos profesionales sobre nutrición, pero también calzó la pilcha de Arenas, la que defiende en el torneo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Con esta casaca se prestó a la producción fotográfica y comenzó a tirar jugadas con el balón que gentilmente prestó Jeremías, el encargado del local Power Sports.

Constanza Polo jugaditas.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira



"El trabajo que hago hoy en día en Patronato se despierta gracias a mi vinculación con el deporte. La forma de relacionar algo que me gusta hacer, que es el placer de jugar, y a lo que me dedico básicamente. Ahí se unen las dos pasiones", describió Constanza en diálogo con Ovación.

"Desde chica hago deportes. Mi mamá quería que me dedicara al modelaje, por mi altura, pero no pudo ser (risas). Comencé con el básquet en Palermo y luego jugué en Talleres. Después me dediqué al vóley. Conformé el primer equipo femenino de Echagüe, donde conocí a mis compañeras de fútbol, que es la actividad a la que me dedicó actualmente", repasó.

Constanza Polo jugaditas 2.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira



Competir en el deporte más popular era uno de sus anhelos. "Siempre quise jugar al fútbol, pero en nuestra época no existían equipos de competencia. Las alternativas eran otros deportes. Ahora hace cinco años que practico fútbol y me encanta. Se dio tarde, pero seguro (risas). En Arenas tenemos un grupo hermoso. Muchas chicas estudian, hacen el esfuerzo de ir a entrenar. Muchas de ellas están en el selectivo de Paraná", resaltó.

Constanza remarcó el profesionalismo con el que encara la competencia amateur. "Todas las chicas asumimos el desafío con mucha seriedad. Es lo lindo del grupo porque cuesta tanto este deporte para la mujer, pero hay compromiso de todas", valoró.

Constanza Polo arenas.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira



Previamente a comenzar a desarrollar su trabajo en el Rojinegro transmitió sus conocimientos en el selectivo femenino de la LPF. "Mi tesis en la Universidad fue referido al fútbol femenino. Fue difícil la investigación porque no hay mucho material al respecto. Tuve que recurrir a trabajos extranjeros. Estados Unidos es la cuna del fútbol femenino y ahí hay mayores investigaciones sobre el tema. Lo planteamos acá en un fútbol que recién se está desarrollando", narró.

"Trabajar en la estructura de un equipo de Superliga es un sueño. Todos los que nos dedicamos a nutrición deportiva apuntamos a llegar a trabajar en un equipo de Primera División. Es un trabajo soñado", catalogó.

Conty contó cuál fue la sorpresa que se llevó al comenzar a desarrollar su trabajo en barrio Villa Sarmiento. "Me sorprendió que falta mucho trabajo por hacer. Es un área nueva que exige Superliga y todos los clubes se están adecuando a esto. Los clubes grandes ya venían trabajando con nutrición deportiva y esto es una adaptación para los que tienen estructuras menores. Qué rol juega el nutricionista, qué le podemos aportar, cómo nos manejamos dentro de un equipo. Qué área de desarrollos tenemos en cuanto a la planificación y las mejoras de composición corporal de los jugadores. Antes no se le daba demasiada importancia. Es una evolución del deporte. Todo deportista es un atleta disciplinado en todas las áreas, ya sea ejercicios físicos específicos y la nutrición. Somos un país en desarrollo", describió.

Constanza Polo Patronato.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira



Constanza indica que la balanza está equilibrada al momento de definir qué actividad disfruta más. "Que llegue el domingo, jugar el partido y medir el trabajo de la semana es re-lindo. Lo mismo sucede con la nutrición. Ver el trabajo de la planificación, de las mediciones y observar el resultado del equipo, ya sea una victoria ante un equipo con una estructura mayor o mantener la categoría. Son goles de todos lados", concluyó.