El Pity Martínez la rompió en la goleada del Atlanta United

El delantero argentino Gonzalo Pity Martínez anotó dos goles y fue la gran figura del Atlanta United, de Estados Unidos, que superó al Motagua de Honduras por 3-0 en el partido de vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El ex jugador de Huracán y River Plate marcó dos goles y asistió en el otro al ecuatoriano Josef Martínez.

Con este triunfo su equipo se impuso holgadamente como local y pasó de ronda, ya que en el cruce de ida había empatado 1-1, consignó la agencia de noticias EFE.

En el Atlanta United, además del Pity, jugaron los argentinos Ezequiel Barco (ex Independiente), Franco Escobar (ex Newell's), Fernando Meza (ex San Lorenzo) y el paranaense Eric Remedi (ex Banfield).

En el equipo hondureño que dirige el argentino Diego Martín Vázquez jugaron sus compatriotas Matías Alejandro Galvaliz (ex Rosario Central, Tiro Federal, Acassuso y Brown de Madryn) y Gonzalo Klusener (ex Talleres de Córdoba, Quilmes y Atlético de Rafaela, entre otros).