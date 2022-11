El piloto Martín Ponte anunció su retiro de las pistas

Martín Ponte.jpg Martín Ponte hará un impasse en el automovilismo.

El concordiense afirmó que su intención es “disfrutar de mi hijo y a desintoxicarme un poco de este deporte”. En gran parte del comunicado hace referencia a su compaña dentro del Turismo Carretera que comenzó en la temporada 2010 a bordo de un Torino. “Fueron 13 años increíbles en el TC. Cuando me acuerdo, me parece que fue ayer cuando debuté en Mar de Ajó y me tocó largar al lado de una leyenda como Tito Urreta”, expresó.