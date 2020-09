El pibe de Paraná que busca su estreno en Talleres

Valentín Pereyra es otro de los jugadores juveniles paranaenses que recibió, en las últimas horas, ese llamado tan ansiado por todo jugador de fútbol que sueña con llegar a debutar en Primera División, sea del club que sea. El enlace estaba entrenando en la Reserva de Talleres de Córdoba y recibió la carta que indica que por estas horas debe presentarse a entrenar con el plantel mayor del elenco cordobés que sigue siendo orientado por Alexander Medina, y que hora tiene en el cuerpo técnico, ni más ni menos, que al Cholo Guiñazú, ídolo de la entidad Tallarín.

Antes de emprender viaje y abandonar su ciudad natal, el primo de Joaquín Pereyra, hoy en Rosario Central, pasó por Diario UNO donde plasmó toda su felicidad por esta gran chance. “Yo jugué en Don Bosco acá en Paraná y lo hice desde los 4 años más o menos hasta los 11 años. De ahí me llevan a Newell’s. Un profe de acá de Paraná me llevó con un representante de Santa Fe. Me hicieron una prueba en Newell’s y quedé. Estuve dos años y después dejé”, confesó el volante creativo de 18 años y continuó con su relato: “Dejé por asuntos mío. Un día me agarró el ataque y dejé todo. El año pasado me pasó lo mismo. El mismo hombre me volvió a llevar y a mitad de año dejé de nuevo hasta que jugando un torneo acá en Paraná, el de Toritos de Chiclana, me vio un hombre de Talleres. Yo estaba jugando para un equipo de barrio, armado con amigos y ahí me llevaron y ahora sí estoy enganchado. Antes eran ataques míos nomás. No me ponía las pilas y me gustaba un poco la joda. Pasa eso. Ahora estoy metido con todo”, aseguró.

Valentín Pereyra Talleres.jpg Valentín en acción en Paraná en la visita de Talleres a Patronato

Entre idas y vueltas, finalmente Valentín asentó cabeza y sabe que esta es la última chance para cumplir con el sueño. “Yo en Talleres estoy hace dos años, es mi segundo. Ahora estoy más grande y entiendo mejor las cosas. Esta creo que es mi última oportunidad”.

“Yo estaba en Reserva antes que pase esto y también por boludear me bajaron a mi categoría. Y ahora resulta que no lo tenía pensado y me llaga el llamado que tengo que entrenar con Primera. En Reserva falté dos veces entrenar y ahí no te perdonan. Ahora voy con todo”, comentó el ex-Don Bosco y agregó: “Me tengo que presentar en estos días a entrenar. Desconozco cómo vamos a hacerlo. Lo único que se que en el cuerpo técnico estará el Cholo Guiñazú. Si bien no hemos tenido contacto lo conozco de sobra”.

Los planes ahora cambiaron para Pereyra. Es consciente que no puede volver a fallar como lo hizo en las demás divisiones. Debe enfocarse y ser profesional para llegar a su sueño: “Mi sueño es debutar y firmar contrato. Esas son mis ideas. Es algo único y no todos tienen la oportunidad de hacerlo”.

Valentín se va lleno de afecto ya que la cuarentena por el coronavirus la pasó por completo en Paraná, junto a su familia. “Todos están muy contentos y me han mandado muchos mensajes por la oportunidad que se me presentó ahora. La cuarentena la pasé acá y estuve con mi familia y con mis amigos. Entrené por Zoom con mis compañeros y ahora ya está voy con todo”.