El pibe de Echagüe que tendrá su chance en Europa

Este año, con motivo de la pandemia y la consecuente cuarentena estricta que se vivió en nuestro país, además ante la imposibilidad de entrenar de manera regular, el joven de Echagüe decidió buscar cumplir un sueño: jugar en el extranjero, a pesar de su corta edad.

Relató: “Todo comenzó cuando vi compañeros, que estuvieron en otras selecciones, que se empezaron a ir a Europa a diferentes clubes y pensaba que si ellos podían por qué yo no”.

“Mandé mis highlights a diferentes clubes del mundo, detallé mis datos personales, altura, demás info y si les interesaría para ir a hacer una prueba. A Zentro Basket, mandé y me respondieron que se iban a contactar conmigo”, detalló.

Matías Vincitorio Echagüe.jpg Prensa Echagüe

Contó además que si bien hubo algunas demoras en la comunicación, cuando finalmente sucedió, “tuve una buena respuesta, ahí sentí que ya les podía contar a mis papás que casi tenía un sí”.

Tras el contacto, que fue directo con Mateo, el joven surgido de la cantera de Echagüe, detalló: “Quedamos en hacer reuniones con mis viejos, terminamos acordando que vaya a la academia sin hacer prueba. Hablamos vía Zoom con Fernando Reborio, que es responsable de la Academia de Zentro Basket. Charlamos sobre mis características, cuándo sería, el tema de la escuela, el viaje, el alojamiento, las horas de entrenamiento”, dijo mientras recordaba cada detalle del encuentro virtual que mantuvieron desde el club madrilense y sus padres.

Sobre el lugar en donde se va a alojar durante seis meses expresó “voy a vivir en una residencia con más de 20 chicos de diferentes partes del mundo, he hablado con algunos de los chicos y por lo que se ve son buena onda y se adaptan rápido. Me dieron la beca para la temporada”.

En cuanto a sus expectativas, Mateo expresó: “Más que nada aprender, y medir mi nivel en relación a lo que es estar en otra parte del mundo, porque allá es gente mucho más alta que acá. Eso para mí va a ser difícil, porque vengo de jugar de interno acá y jugar de perimetral allá, de alguna forma lo voy a tener que hacer”.

“Si queda solo como una experiencia, que es lo más probable, creo que voy a venir, seguir mi camino, jugar acá y cuando tenga la posibilidad volver a ir. Pero es una forma de devolverle al club jugar aquí”, agregó.

Mateo termina en 2021 la Secundaria en la Escuela Normal de la ciudad de Paraná, por lo que la finalización de sus estudios será, al menos durante seis meses de manera on line. “Mi mamá habló con la asesora pedagógica y le dijeron que si yo tenía todo aprobado con buenas notas, podía llegar a hacerla on line, y que los profesores me manden el contenido por Classroom o por mail”, comentó, y agradeció a cada una de las personas que son parte de la escuela por brindarle esta oportunidad.

Sobre su próximo destino, Mateo expresó: “Vi por Google Maps el club, es como que si fuera un cubo con vidrios espejado. El estadio es municipal. La residencia sólo se ve por fuera”. Al momento de hablar sobre si se imagina viviendo en ese lugar, el paranaense dijo: “Sí, si no es ahora en un tiempo seguramente sí. Me gustaría visitar el Palacio Real, la Gran Vía”.