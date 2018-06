El Pelado no se va: sigue en Patrón

"O me voy o me quedo...", expresa el título de una canción. Siguiendo con la música lo suyo parece atado a un sentimiento. De golpe y porrazo pasó de prescindible a ser parte. Ayer hubo sorpresa en el segundo día de la pretemporada de Patronato, y no por la presencia de una cara nueva; por el contrario, una muy conocida. Ante la sorpresa de propios y extraños se sumó a las tareas de sus compañeros Iván Furios.

El defensor de 39 años tiene contrato vigente hasta el 30 de este mes, y a pesar de que formaba parte de una lista de jugadores no tenidos en cuenta, la extensión del vínculo por un año más con la entidad Rojinegra parece un hecho.

¿Qué es lo que hizo variar la postura del cuerpo técnico? No se sabe. Hasta tanto no tenga la estructura más completa, Juan Pablo Pumpido prefiere el silencio ante los medios.

La prioridad desde el punto de vista dirigencial del equipo entrerriano pasa por asegurarse la continuidad de Sebastián Bértoli, Walter Andrade, Matías Garrido y Bruno Urribarri.

Hay optimismo para que todos los mencionados sean parte de la campaña que apuntará a sostenerse en la elite del fútbol argentino.

Con respecto a caras nuevas, lo de Pablo Ledesma se dilata porque el mediocampista se encuentra en Rusia, presenciando el Mundial. Se habló con el representante y está el principio de acuerdo.

Ante las salidas de Sebastián Ribas –Lanús–, Matías Quiroga –fue dado de baja– y la incertidumbre de seguir contando con Adrián Balboa –se le efectuó una oferta que sería inferior a la realizada por otros pretendientes– la necesidad de incorporar delanteros es indispensable para el primer equipo.

Desde la cúpula directriz se reservan los nombres, pero se asegura que hay negociaciones con tres atacantes, dos de las cuales estaría muy avanzadas. Uno de los que entabla negociaciones sería Nicolás Royón.









No es tenido en cuenta por el DT





Leonardo Morales llegó hace un año a Patronato con la expectativa de sumar experiencia y seguir creciendo. Fue una apuesta de la dirigencia, pero Juan Pablo Pumpido nunca lo tuvo en cuenta. No solamente no jugó en Primera, sino que JP apenas le dio el visto bueno para que sea utilizado solo en un partido de Reserva. Hoy busca nuevo rumbo.