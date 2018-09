El pedido de Maradona a un parrillero argentino en Sinaloa

Diego Maradona revoluciona Sinaloa desde que llegó a la ciudad mexicana para dirigir al equipo Dorados.

Esto le pasó al argentino Rodrigo Latorre, un parrilero que junto a unos amigos abrió un restaurante en México para llevar la tradición del asado.

El domingo pasado recibió un llamado desde Dorados pidiéndole si podía prepararle a Maradona platos argentinos para la cena, sumado a un antojo particular de Diego: risotto de champiñón y cuatro quesos.







"Rissoto yo no hago, eso es más italiano, a mí pídeme parrilla, es algo que traemos de la cuna de la vida. Empezamos a buscarlo en distintos restaurantes, un domingo a las 19.30 de la tarde y no conseguíamos. La carne me iba a ponerla a hacer yo porque ya sabía que la iba a querer a fuego súper lento, pero el risotto ¿de dónde lo sacaba? Y me dice una amiga 'yo lo sé hacer, pero ¿y si no le gusta?'. Y bueno, eso es diferente a no llevarle, ya si no le gusta pues otro día lo pueden pedir en otro lugar", manifestó Latorre sobre lo acontecido.







Fuente: minutouno