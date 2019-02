El Patón Bauza dejó de ser el entrenador de Rosario Central

El Patón Bauza dejó de ser el entrenador de Central . La derrota que se trajo del sur bonaerense anoche donde cayó por 2 a 0 y la que sufrió el domingo pasado en el Gigante por el mismo resultado ante Tigre fueron determinantes para definir el final de esta etapa en el club de Arroyito.

Bauza se despidió del plantel hoy durante el almuerzo tras la práctica matutina en Arroyo Seco, luego de acordar su salida en una reunión que mantuvo con las autoridades del club.

El plantel volvió anoche cuando terminó el partido, quedó concentrado en Arroyo y hoy fue que a modo de despedida el Patón dedicó unas palabras a cada uno de sus dirigidos.

Anoche, al ser consultado sobre su posible salida del club dijo que no tenía inconvenientes de irse. "Tengo pasaje para Quito para mañana si me quieren echar... no tengo ningún problema".