El Patón Basile llega a Paraná a dar cátedra

Patón brinde una exhibición en la sede del sindicato. La cita es el 27 a las 20. El Team Peligro Camioneros es la escuela de boxeo que lleva adelante el púgil profesional Wenceslao Mansilla. Mediante el contacto de un alumno (Alejandro Francisconi) con Gonzalo Basile se dio la chance para que elbrinde una exhibición en la sede del sindicato. La cita es el 27 a las 20.





"La idea de la exhibición con el Patón Basile, como todos saben el pertenece a Camioneros, surgió porque uno de los chicos que entrena conmigo en el sindicato cuando arranco siempre decía voy a pelear con el Patón. Cuando se hizo una de la convocatorias y marchas en Buenos Aires viajaron los muchachos y ellos se mandaron audios y videos a modo de un reto y el Patón Basile, con buena onda, respondió esos audios y videos. De ahí surgió la idea que tiene a Alejandro Francisconi como responsable y el pertenece al Team Peligro Camioneros", expresó Peligro en diálogo con UNO y admitió que tenerlo a Basile en la capital entrerriana es un sueño. "Es como un sueño tenerlo a Basile en Paraná. Hoy Ale (Francisconi) tiene 40 años y se va a subir al ring por primera vez con un boxeador profesional e internacional".





mansilla.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo



La cita es el sábado y para ellos se tiene listos todos los avales. "Lo del sábado 27 se realizará en el Camping de Camioneros y es una noche de exhibiciones y está avalado por la Federación Entrerriana de Boxeo. Se habló con Héctor Bergara que es el representante acá en Paraná y ya nos dio el okey. Estamos esperando el momento y queremos hacer las cosas de la mejor manera posible y por derecha como tiene que ser con los permisos pertinentes".





No habrá combates, pero sí una entretenida exhibición. "Es una exhibición, no son peleas. Los muchachos se están preparando para hacer un buen papel y demostrar lo que se ha hecho en los entrenamientos durante el año. Cada uno invitará a sus amigos y familiares y está abierto a todo público. No se cobra entrada. Es más que nada para que el afiliado vea el trabajo que se está haciendo. Esto se realiza en la sede social donde funciona el gimnasio y donde se dan otras disciplinas. Nosotros estamos en boxeo y está bueno que se vea el trabajo y la seriedad que ponemos todos en cada actividad".





mansilla1.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández







"Quiero agradecer a la familia de Camioneros y en especial a Jorge Piry Ávalos que no brindó todo su apoyo desde el inicio de los entrenamientos de la escuela", cerró Mansilla.









LA INVITACIÓN. Desde Buenos Aires Gonzalo Basile invitó al público camionero a lo que será su presentación en la capital entrerriana. "Quiero invitar a toda la familia camionera de Entre Ríos a que vayan el sábado 27 a la jornada de boxeo que se realizará en el predio de los Camioneros. La idea será compartir un buen momento con charlas y fotografías. Además se hará un exhibición y una demostración. También llevaré conmigo el último cinto que gané en diciembre el título Latino Plata CMB. Le agradezco a los Moyano por lo que hacen por la familia camionera", cerró.





Monarca de los Pesos Pesados

Gonzalo Omar Basile nació el 30 de marzo de 1974 y su carrera de boxeo se da en la división de Peso Pesado. El Patón es campeón de Peso Pesado latino de CMB.