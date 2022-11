El Pato tiene el corazón de fierro

Omar Martínez Mariano Werner (1).JPG

Es más, en el patio de la casa se armó un gazebo simulando estar en el autódromo. Y como si todo esto fuera poco no falto el fuego y el fernet. Ambas exquisiteces culinarias fueron parte de esta apasionante historia y eso que la nota se hizo a las 18. Es decir, para este fanatismo no hay hora ni lugar, se celebra igual sea donde sea.

“Creo que la culpa la tiene un poco el rugby, mira vos nada que ver. Jugué en Tilcara cuando era chicos y por el fondo de club nos escapábamos al autódromo como una aventura entre los montes. Corríamos las lonas y nos encontrábamos con el Flaco Traverso y ese tipo de personajes. Tenía 8 o 9 años, era muy chico”, dijo en primer lugar reflejando cuando y donde surgió este amor incondicional hacia los autos. Luego agregó: “Ahora soy parte de la Peña Hinchas Paraná y surge a partir de las páginas que yo administro desde hace mucho tiempo con 28.000 seguidores. Hinchas del Guri Martínez Competición e Hinchas de Mariano Werner Competición. Obviamente siempre con ellos”.

Rau intentó explicar lo que significa ser parte de esta pasión junto con amigos y familiares, porque también los suyos son apasionados de este deporte. “A nosotros esto siempre nos hace falta. Imaginate lo que fue esto en pandemia sin poder asistir a ningún autódromo. Estar juntos nos hace falta y por eso somos amigos y por eso disfrutamos de esto. Llegamos a esto por distintos motivos. Cada uno vino con distintas realidades y por otros grupos. Terminamos juntándonos porque no apasiona esto, estar entre amigos y además disfrutarlo”.

Esta claro que no toda la gente entiende esta pasión, la locura que provocan los autos. El Pato, a esas personas, les dijo: “Es difícil lograr que lo entiendan porque el argentino es muy futbolero, sobre todo. Nosotros también los somos, obvio. Pero esto es algo distinto. La gente lo ve como que vamos a un autódromo a ver dar vueltas 20 autitos. Y no es eso. Es compartir desde el mes antes que hacemos colas para poder ingresar cundo se da acá en Paraná. Es estar cuatro días compartiendo entre amigos. A veces esa convivencia no es sencilla porque se junta gente de distintas realidades y presentes laborales y demás. Pero se disfruta eso, el estar juntos cuatro días y poder ser parte de esta pasión que son los fierros”.

Omar Martínez Mariano Werner (2).JPG

La Peña tiene una organización como si se tratara de un team profesional. No falta nada, pero nada de nada. “Nos levó tiempo, pero de a poco pudimos organizarnos. Hoy (el día de la nota) por ejemplo faltaron algunos compañeros que no pudieron venir. Uno de los chicos se encarga de diseñar las remeras porque su hermano tiene un taller, las camperas que tenemos. También hicimos los trapos y compramos una carpa. Yo tengo una, hay otro que tiene otra y fuimos sumando. Compramos un grupo electrógeno, se nos rompió y lo arreglamos entre todos. Ese tipo de cosas es parte de esto. Es una comunión de amigos y somos familia”.

Para la nota Rau y sus amigos se prepararon con todo y llevaron todos los objetos posibles desde un llavero, pasando por una gorras hasta la parte del algún Ford. “La verdad no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo armé para la nota. En un momento se asoma mi hija por la ventana y me dice ¿papá vos te diste cuanta de lo que tenés?. Y la verdad no me había dado cuenta. Es acumulación de casi 30 años de pasión. Capaz pudiera tener más o menos, pero con lo que tengo me doy cuenta de que estoy lleno”.

Omar Martínez Mariano Werner (4).JPG

UNO le propuso una misión compleja. Hacer un top 3 de objetos preferidos. Rau se animó y lo hizo: “Es muy difícil, pero arrancamos con el puesto 3. Tengo una colección de revistas donde se dio el primer campeonato del Gurí. Me costó mucho conseguirlas porque debía esperar toda la semana para conseguir la revista Cronometrando. El Gurí ganaba, no ganaba, se rompía y finalmente salimos campeones por primera vez. El orgullo es tener esa colección completa. En el puesto 2 tenemos un tesoro. Tengo un cuadro firmado con el auto número uno del Gurí Martínez. Está dedicado a mi y a mi señora y eso nos costó. Fue mediante un sorteo que organizó Campeones y lo ganamos. Encima yo no pude ir a esa carrera en Paraná y es la única ausencia que tengo en 30 años porque lo había operado de la cabeza a mi hijo y el estaba en momento de recuperación. Ganamos el sorteo, di una vuelta en el auto del Gurí campeón, me regaló el cuadro y fui a comer con él. Además mi amigo Oscar Cacho Gauna le presentó, por primera vez, el tanto El Supremo a Omar en el comedor de un amigo de la Familia Medrano de Puerto Nuevo. Y para el puesto uno me quedo con el gran tesoro que es el parabrisas número uno del Gurí y tengo parte del auto campeón de Emanuel Moriatis al momento del accidente que rompe en San Luis. Son partes del auto de un ídolo”.

Omar Martínez Mariano Werner (3).JPG

La pregunta es clave y pasa por saber cómo hizo el Pato para conseguir todos esos objetos: “Es parte de la locura. Los parabrisas los fui a buscar. No tengo todos acá porque algunos los regalé. La parte del auto del Gurí campeón me la trajeron a mi trabajo, yo en ese momento tenía una kangoo. Me lo trajo uno de los empleados del Gurí que hacía la parte de chapa. Me dijo Pato esto es para vos, abrió la lona de la camioneta y tenía la mitad del auto campeón. Abrí la kangoo y cargué todo. Yo ese día tenía una reunión y la saqué de paseo por todo Paraná. Iba con todo eso arriba. Se las mostré a otro loco como yo y ambos no lo podíamos creer”.

Finalmente Rau habló de sueños. “La idea es poder viajar un poco más a ver el TC. Lamentablemente por mi trabajo a veces no puedo. Trabajo en un supermercado y los horarios son complicados ya que tengo que trabajar a veces los fin de semana. Es complicado, pero sueño con eso con que mi peña pueda viajar más. La pandemia nos hizo reflexionar un poco sobre las ganas que tenemos. De a poco nos estamos armando para hacerlo más tangible a ese sueño”.

La banda

La Peña Hinchas Paraná esta compuesta por Pato Rau y su familia (esposa e hijos), el Papu, Cristian, Huguito Barzola, Gabriel Marchesi, Carli, Germán Peltzer, Enzo, Guillermo Balín, Guido Suárez Rio, Emilio, Horacio y Santiago Viviani de Gualeguay quién hace más de años la integra

Textual

“Estar juntos nos hace falta y por eso somos amigos y por eso disfrutamos de esto. Llegamos a esto por distintos motivos. Cada uno vino con distintas realidades y por otros grupos. Terminamos juntándonos porque no apasiona esto, estar entre amigos y además disfrutarlo”.