El Pato Di Palma durísimo con la ACTC

Patricio Di Palma, tras varios años sin correr en el Turismo Carretera, quiso volver a la categoría. Sin embargo, no recibió la invitación necesaria de la ACTC para competir.





"La verdad no me genera nada que no me dejen correr en el Turismo Carretera. Yo había decidido correr para darle una mano a Josito pero por suerte le apareció la plata necesaria y va a poder correr. Ya con esto me retiro del TC pero no del automovilismo. Con todos estos malandras que hay de dirigentes bastantes pocas ganas me dan de correr", dijo en Carburando.





Además, sostuvo que no le sorprendió la decisión: "Sólo una persona allegada a la ACTC me llamó y vino a verme para decirme que no me iban a contestar y no me falló".

Embed Bueno contestación oficial no tuve de la @actcargentina para correr en el tc pero en el listado no estoy y se ve q en la agenda de don Hugo tampoco ya no me contestó ni las llamadas ni el wasap pero me deja contento saber q no le erró en decir q sos peor q el otro pic.twitter.com/95uYp2lSzY — Patricio Di Palma (@PatricioDiPalma) 6 de febrero de 2018













"No me sorprende para nada que Mazzacane no me haya contestado el teléfono, el mail o el WhatsApp. A lo mejor no tiene los huevos suficientes para enfrentarme y menos para explicarle a la gente por qué no me dejan correr y si a un Gil Bicella o un Mulet".





"Mazzacane es peor que Aventín porque Oscar me atendía, le ponía huevos y no se escondía. Este sólo sirve para dar la mano en la grilla. Yo ahora voy a seguir igual. Hace rato que no vivo del automovilismo y seguiré abocado a ver si puedo correr en el Rally Cross o en el Top Race", agregó, dejando la puerta abierta a su vuelta al automovilismo nacional.