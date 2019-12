El paso de la Legión Entrerriana por el Open

Por Luján pasó el Abierto de Argentina de footgolf que reunió a los mejores jugadores del mundo y entre ellos, hubo 11 entrerrianos dentro de los cuales se destacó la presencia de Fabián Ayala. Además participaron Nicolás Decco, Pablo Donati, Marcelo Benutti y Hernán Gómez Darrichón (Diamante), Daniel y Javier Cacciabué, Santiago Ulrich y Domingo Camino (Paraná), Luciano y Adrián Brunelli (Libertador San Martín) y Micaela Pereyra (Victoria).

Algunos jugadores tomaron contacto con Ovación y realizaron su balance correspondiente. Pablo Donati fue autocrítico. Sabe que no jugó bien, pero de todos modos se metió en Japón 2020. “La verdad que no jugué muy bien. Fui a buscar unos puntos para salir dentro de los cinco o siete mejores y esta vez no me fue muy bien, pero logré unos 450 puntos que me permiten clasificar para el Mundial de Japón 2020. También se jugó en Europa, pero estoy adentro. El resumen del torneo es bueno porque la organización fue esFootgolf pectacular y vinieron jugadores del todo el mundo”, analizó.

Para el paranaense Ulrich todo fue maravilloso por ser su primera cita. “La verdad que mis sensaciones son buenas. Un gran torneo en esta última fecha del tour mundial. Se hacen cuatro Major por el año repartiendo puntos pata el ranking mundial y llegamos a ser 164 jugadores y yo terminé en la posición 49. Vinieron los mejores del mundo como Ben Clarke, porque el año que viene se juega el Mundial de Japón. Hubo un gran nivel con jugadores de todo el mundo”, dijo y agregó: “Para mí fue hermoso, porque fue mi primer torneo en Buenos Aires y todo fue diferente. Yo siempre juego por la Federación y lo hago en el interior, no en Buenos Aires. Este fue por la Asociación así que muy feliz. Quedar dentro de los 50 fue muy bueno para mí, una experiencia hermosa. Ahora queda, dentro de dos semanas, ir a Santa Fe donde se juega por la Federación la Copa de Oro y Plata y Copa de la República”.

El cordobés, pero radicado en Libertador San Martín, Adrián Brunelli contó: “Mi balance es positivo, aunque podría haber estado mejor. Uno analizando se da cuenta que estuvo cerca de los arriba. Es positivo por el aprendizaje que te da este tipo de torneos. Te rodea con los mejores del mundo. Fueron los mejores del ránking. Estos torneos son como jugar tres años seguidos los locales. Fue mi segundo Major, ya que hice uno en Estados Unidos en mayo. Crecí mucho ya que llevo tres años en esto. Para poder pelear con los grandes hay que mejorar y uno toma nota de eso. Hay muchos factores que pulir. Tengo ganas de hacer una buena pretemporada para arrancar de la mejor manera el 2020. Estoy muy contento”.

Brunelli fue a jugar con su hijo de 14 años. En este sentido expresó: “Luciano, mi hijo, fue a jugar y él viene de ganar un Junior en Estados Unidos con 13 años. Cumplió 14 hace dos semanas. Por lejos fue el más joven. Su score no indica lo que jugó. Estuvo a nivel de muchos jugadores grandes y eso me llena de alegría. Está para grandes cosas”.

Por último Daniel Cacciabué cerró las opiniones: “Yo en mi categoría, que es la Senior mayores de 45 años, quedé en el puesto 19 de todos los que fueron. El nivel era muy alto, pero así y todo la experiencia fue hermosa. Hubo gente de todo el mundo con profesionales, el resto todos amateurs que le metemos ganas y con mucha calidad. Es un deporte donde hay que aprender a leer y no patear para adelante por patear”.