El paranaense que ganó el Olimpia de Plata en su disciplina

El paranaense Mariano Montero obtuvo con gran mérito el Premio Olimpia de Plata 2017 como mejor softbolista del año. El entrerriano formó parte de la fiesta organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos. La terna la completaron Magalí Frezzotti y Teo Migliavacca (también de Paraná).





El jugador de Patronato formó parte del Campeonato Mundial disputado en Whitehorse, Canadá, donde Argentina consiguió el cuarto puesto, y en el 10° Campeonato Panamericano, en el cual el equipo nacional fue subcampeón.





Montero integra la Selección Argentina desde 2008, cuando realizó su primera gira por Estados Unidos y Canadá. Mariano ha formó parte de tres Campeonatos Mundiales, consiguiendo el cuarto puesto en 2013 y 2017, y finalizando en el octavo lugar en 2015.









premio.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









Ese mismo año se colgó la Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. En 2012 fue bronce en el Campeonato Panamericano de Sóftbol de Medellín (Colombia); mientras que en 2014 y 2017 obtuvo la Medalla de Plata en esta misma competencia, en Paraná y Santo Domingo respectivamente.





Sin lugar a dudas es uno de los referentes del deporte en la actualidad y por eso tuvo su merecido reconocimiento en la edición número 63 de esta ceremonia se llevó a cabo en el Microestadio Ricardo Rosticucci de la localidad bonaerense de Pilar. Participaron 41 ternas y hubo más de mil invitados.





La entrega de Premios Olimpia, es el ganador que reconoce a los mejores atletas en diferentes deportivas.





El Oro quedó en manos de Delfina Pignatiello, que es nadadora de 17 años, quinta en el ranking mundial de mayores y la gran esperanza olímpica argentina.

















Mariano Montero charló con Ovación sobre el galardón. "Este año existía la posibilidad de poder ganarlo, pero el ya estar ternado es un gran premio para mí", dijo Mariano Montero.





"Tuve un gran año en la Selección Nacional y en el club (Patronato) en cual salimos campeones nacionales y de la liga. Ganamos todo con el equipo. Con la Selección tuvimos un buen Mundial, terminé bateando muy bien en los playoff y también en el Panamericano me tocó batear muy bien", aseveró el jugador de Patronato.









premio3.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









Luego agregó: "Tengo que agradecer a toda la gente que hace que yo pueda llevar adelante el deporte. No es que yo me dedique a pleno. Hay mucha gente detrás de esto; una de ellas mi señora Antonella, tenemos tres hijos en común; y ella está todo el día con ellos y cuando llego de trabajar y entrenar a la noche es mi momento de estar en casa. Si no fuese por ella que me hace el aguante yo no podría desarrollarme en el trabajo particular más sumado a la actividad del deporte. Es estar mucho tiempo fuera de casa y necesitás siempre que te apoyen".





"Mis viejos también me dieron todo en bandeja para que pueda practicar el deporte. Mi viejo (César Chivo Montero) me mostró el sóftbol desde que nací porque fue jugador y también formó parte de la Selección Argentina Mayor. También quiero agradecer a mis compañeros de trabajo en la oficina, que cuando viajo me cubren en mis tareas. El apoyo que uno tiene hace que todo termine en un buen resultado, como se me dio este año. No solo lo que pone uno en el deporte, sino el tiempo que los demás dejan para poder apoyarme", afirmó Mariano, que trabaja a diario en un hotel internacional en Paraná y en su tiempo libre practica un deporte de alto rendimiento.

Otro entrerriano galardonado

Juan Firpo es un pelotaris de Nogoyá que fue galardonado con el Olimpia de Plata en la entrega 2017. Dejando en claro el crecimiento del entrerriano.