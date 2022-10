El paranaense Gonzalo Lapera gritó campeón en Europa

a661ba0a-1669-4401-a387-2ece24710e95.jpg

CLUBES DONDE JUGÓ: En sus comienzos, Gonzalo practicó vóleibol en el Club San Martín. Luego de unos años se fue a Argentino Juniors. Luego jugó en Estudiantes, fue convocado para formar parte de la Selección Argentina. También en Club Ciudad de Buenos Aires, Olimpo de Bahía Blanca, River, Echagüe, Lomas de Zamora (zona Sur de Buenos Aires). Jugó en Grecia, Boca Juniors, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El último club paranaense donde estuvo antes de viajar a Europa fue en Paracao, para finalmente trasladarse a Tirana, capital de Albania, donde juega actualmente.

Se encuentra muy cómodo en este equipo, tiene una buena relación con sus compañeros. Siempre fue un anhelo en su carrera poder adquirir experiencia y competir a nivel internacional. Formar parte de un plantel donde se siente al cien por ciento cómodo es una cuestión que aporta muchísimo, sumado a la prueba de vivir en un país tan alejado. Próximamente disputarán una Copa Europea contra un equipo de Eslovaquia.

Con respecto a su paso por distintos clubes el jugador paranaense opinó: “Estoy muy contento porque me sirvió mucho a nivel personal, conocí muchas personas, viajé un montón, también me ayudó a aprender inglés. En el pasado había empezado a estudiar, pero estando acá (Albania) sólo y sin personas que hablen en español, me ayudó mucho a aprender y así poder comunicarme. Así que ahora estoy más que contento, porque aunque no lo sé manejar a la perfección, puedo hablar bastante fluido y me comunico con mis compañeros”.

50dffde5-cdcc-43ea-8471-3f894513b87d.jpg

De acuerdo a cómo sobrelleva la distancia: “Una de las contras es que estás lejos de tu familia, de tu ciudad y amigos. Pero bueno, es algo que quería hacer en lo personal, mi familia me entiende. Tengo un sobrino de 3 años que extraño un montón, lo mismo que a mi novia, son 8 meses los que voy a estar acá. Es algo que siempre quise y estoy tratando de aprovechar lo que más pueda. Siempre que pueda sumar experiencia y jugar en otro lado, bienvenido sea. Más allá de lo deportivo, es un crecimiento personal”.

COMPLICACIONES: A los 21 años, los médicos le habían diagnosticado un problema en el corazón que, en un principio, le impediría seguir jugando. Se tuvo que realizar muchos controles, y su cardiólogo actual le dio un panorama sobre el problema que tiene. Es una afección que viene desde el nacimiento, pero se puede controlar. Una vez por año es la observación para corroborar su estado de salud. “Por suerte nunca empeoré ni me pasó nada. Nunca dejé de entrenar, también estudié y trabajé. Por más que cueste, siempre me mantuve activo, también en la pandemia”.

Además, cuando estuvo en Grecia, sufrió algunos dolores en la espalda, y en consecuencia tuvo que regresar al país. Fue revisado por los médicos de la selección, y por suerte no le impidió continuar jugando ni tampoco necesitó operación alguna: “Nunca bajé los brazos, siempre entrené al máximo y traté de dar lo mejor para cada equipo por donde iba pasando. Ahora que se me abrieron las puertas, conocí muchas personas, me vieron de otros clubes y eso me pone muy contento. Hubo un tiempo que no pensé que seguiría jugando, menos en otro país. Los sueños se cumplen, no hay que bajar los brazos, siempre si uno lo busca y lo intenta, lo puede conseguir. Ojalá pueda seguir jugando por varios años más. Hay que entrenar, esforzarse, no es magia, sino que es algo constante de todos los días que te hace crecer en todos los aspectos”.

Producción: Daiana Chamorro.