El Paraná Hockey Club, sostenido por sus Leonas

La dirigente hizo mención de la nueva comisión que hoy lleva adelante al club. Formada por madres, jugadoras y exjugadoras: "Desde el año pasado, formamos la nueva comisión directiva y empezamos a tratar de ver la forma de seguir manteniéndonos, porque sino, desaparecíamos".

En cuanto a las dificultades que presentan para poder entrenar, dijo: "No hay canchas para entrenar, porque son pocos los clubes que tienen sintético. Sí o sí, hay que entrenar en sintético y los clubes que lo poseen, tienen cada vez más jugadoras y no tienen disponibilidad para alquilar las canchas. Entonces, nosotros tenemos todas las categorías entrenando en una cancha de sintético más chica".

A pesar de las adversidades, el club sigue manteniéndose en la élite y también destacó la importancia de tener un semillero pujante: "Nos mantenemos en la A con un nivel competitivo excelente, pero qué pasa, para uno poder competir a un buen nivel necesita sí o sí tener inferiores. Porque si vos no las tenés, no podés participar, tenés que jugar Promocional o en la B. Entonces, tenemos en una cancha de fútbol 5 las inferiores y las infantiles. En el Acceso están entrenando las categorías más grandes, pero cada vez es más complicado conseguir lugar, alquilar, no tenemos un lugar donde podamos dejar nuestras cosas. Tenemos que andar básicamente con el club a cuestas todo el tiempo".

No han dejado de acercarse a las autoridades actuales para la concreción del sueño de un espacio propio: "Hemos hablado durante estos años con todos los intendentes y gobernadores. Hemos llevado cartas a todos lados, este año nos reunimos con Laura Stratta y estamos tratando de ver si también podemos llegar a (Gustavo) Bordet y a (Adán) Bahl. No hay otra vuelta que darle, nosotros necesitamos un terreno urgente. Tenemos una historia de muchísimos años, sería muy injusto que tengamos que desaparecer, siendo que nosotros tenemos una historia y títulos que nos avalan. Aparte, cada jugadora tendría que irse a otro club porque no podemos seguir manteniéndonos, eso es lo que más duele. Aún así, sin tener nada físico, la gente sigue viniendo a jugar a Paraná Hockey".

Por último, en el correr de la nota, sus palabras denotaron tristeza y desilusión. Porque desde el día uno, no descansaron es pos de su objetivo y fueron objeto de mentiras y promesas de distintos sectores de responsabilidad: "Nosotros en todos estos años pudimos entrar al convenio de Forbex a pagar cuotas del césped cinético, porque siempre estaba la promesa del terreno donde poder asentarnos después de que nos sacaron del Hipódromo. Entonces, tenemos cuotas de sintético pagas, pero obviamente, hoy en día es imposible comprar un terreno y lo que más duele, es que vos ves que al Club Atlético Paraná lo dejaron quedarse y después te enterás que hay terrenos municipales y provinciales que no están ocupados".

Producción periodística: Gerónimo Flores.