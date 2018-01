El Paraná Hockey Club reclama el predio propio que le prometieron

Paraná Hockey Club es una de las entidades que representan a la provincia de Entre Ríos en el hockey sobre césped. Hoy funciona en la cancha que pertenece a la Universidad de la UCA y que este año será el último que alquilen el predio ubicado en la zona del Acceso Norte de la capital entrerriana. Siguen en el reclamo justo de un terreno propio desde su salida hace unos años del predio del ex hipódromo. Con una nueva comisión formada a fines de 2017 intentarán seguir creciendo a pesar de las adversidades y con resultados buenos en lo deportivo. Fue el segundo en la categoría Primera de la Asociación Paranaense del deporte todo un mérito.









hockey2.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández









En 1991 la entidad arrancó en las instalaciones del Paraná Jockey Club comenzando con la categoría de las Mamis e incorporándose un año más tarde, la de las categorías menores. Contaba en 1992, con tres divisiones menores que intervenían en la Federación Entrerriana de Hockey Sobre Césped, institución que agrupaba a los clubes: Estudiantes, Rowing, Talleres, Jockey Club Paraná, y del interior a los clubes: Golf Jockey Club (La Paz), Salto Grande y Espinillo (Concordia).





La categoría de las Mamis intervino en la Liga de la Asociación del Litoral de Rosario, esto hace que esta actividad se desarrolle tanto en Paraná como también en La Paz, Concordia y Rosario.









hockey.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández









En la categoría Mamis y a partir de su comienzo en el club del Hipódromo, lograron una cantidad importante de puestos en los distintos Encuentros Nacionales. Pero en 2011 llegó la salida de su lugar físico.





Desde sus comienzos con la actividad del hockey sobre césped ya se conocía la situación por la que atravesaba la institución, lo cual llevó a la quiebra de todos y debieron arrancar de cero. El cambio de nombre del club con la nueva denominación de Paraná Hockey Club, que según el Acta Constitutiva se fundó esta nueva institución deportiva en Paraná el 24 de mayo de 2011.









hockey5.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira









En febrero 2012 se realizó la inscripción por los torneos de la Asociación Paranaense de Hockey y por la Asociación Santafesina de Hockey, con los planteles y con el nuevo nombre que los distingue. Desde ese año han alquilado canchas, como Smeber, Talleres y ahora la UCA.





La flamante nueva presidenta de la entidad, Alejandra González, habló de la actualidad.





"Nosotros estamos desde 2011 como Paraná Hockey. En lo deportivo hemos trabajado bien con buenos resultados todo este tiempo con todas la categorías. Buscamos remontar esa mística que tiene el Paraná Hockey", dijo.





hockey3.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández









Luego agregó: "En este momento estamos preocupados por el predio. Estamos alquilando el de la UCA y es el último año (por 2018) que tenemos de contrato. Si no renovamos nos quedamos sin lugar, pero la idea nuestra es contar con nuestro lugar".





"Desde la salida del hipódromo nos prometieron un lugar y existe una norma legal firmada por el que era intendente en ese momento la cual no se cumplió. Tampoco recibimos ningún tipo de ayuda. Desde ese momento estuvimos en Smeber dos años, luego pasamos a Talleres y ahora en la UCA. Ayuda gubernamental, la verdad, muy poca", comentó la nueva presidenta de la entidad.





"Nosotros tenemos todas las categorías. Desde infantiles hasta plantel superior en Damas, y ahora contamos en varones un plantel de Primera, pero apuntamos a tener menores", añadió González.









hockey4.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira









En tanto, el entrenador del equipo superior Femenino, Enzo Preli dijo: "Terminamos bien el año. Con un buen rendimiento en los torneos Dos Orillas y el Asociación Paranaense. En el local perdimos las final con Estudiantes. En el plantel contamos con menores con buen rendimiento y renovando para el futuro. Para el campeonato que viene la idea es estar en lo más alto en los torneos".





"En lo que se refiere a los torneos Regionales hubo una modificación en la Confederación Argentina que es una reestructuración completa. La misma dice que de acuerdo como termina tu seleccionado en el Campeonato Nacional se determinaban las plazas y a Entre Ríos le tocaron cinco plazas para competir. Nosotros al terminar segundos en el torneo local nos tocaría la plaza C como el segundo mejor de Entre Ríos. No compartimos lo que hace la APH porque ellos toman un promedio general de todas las categorías en todos los torneos y eso no habla la resolución de la Confederación. Ese porcentaje nos mandaría a la D y no compartimos en lo más mínimo. Nos vemos perjudicados como club", comentó el entrenador sobre una postura de la entidad con torneos nacionales.