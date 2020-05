El Padre Grella, presente en el ascenso de Patronato a la BN

Habitualmente Gastón Milocco se dirige a estadio Presbítero Bartolomé Grella con una camiseta del club de sus amores. Pero el 19 de mayo de 2010 modificó su vestuario. Uno de los hinchas de Patronato más populares ingresó a la tribuna que da a espaldas a calle San Nicolás vestido de sacerdote. “Fue un homenaje al padre Grella, pero también al padre Metz y a todos mis amigos sacerdotes”, explicó, en diálogo con Ovación.

“Ese día concreté el segundo sueño que tenía como hincha de Patronato. El primero fue ascender del Torneo Argentino B al Argentino A. No hubiera imaginado que tan rápido íbamos a subir a la B Nacional. Y lo que estamos viviendo ahora con Patronato en Primera es único. Si me tuviera que ir de este mundo, me iría feliz porque conseguí todo con Patronato. Faltaría jugar alguna competencia internacional, que ya lo vamos a conseguir. Tarde o temprano lo vamos a lograr”, aseguró, con total optimismo.

“El partido con Santamarina del 2010 lo viví con mucho nersiosismo, pero con fe”, rememoró. “La única vez que tuve un mal presentimiento fue en Corrientes, cuando perdimos la final con Boca Unidos. Recuerdo que estaba soleado y después que nos hacen el gol se nubló y terminó lloviendo. Después dije ‘esta es la última vez que perdemos una final’. Por eso estaba seguro de que íbamos a lograr el ascenso ante Santamarina”, cerró.