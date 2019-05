El operativo de seguridad para Peñarol-Sportivo

La Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos dio a conocer el operativo de seguridad para el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza por la Liga Paranaense. El partido por la primera fecha se jugará en el estadio del Club Peñarol a las 16, pero antes los harán las formativas.





Se prevé la apertura de las puertas del Estadio a las 12.





Venta de entrada Público Local: las mismas serán vendidas para los simpatizantes locales en la sede del Club Peñarol, en tanto que, el día sábado a partir de las 12 Hs. se podrán adquirir en la misma sede de la entidad local por calle Ituzaingo.-

Ingreso del Público Local: el público local accederá al estadio por el portón ubicado en calle Duran, tanto desde el norte (por Ituzaingo) por el sur (por Bvard. Perette).-





Venta de entradas Público Visitante: se ha acordado poner a la venta de 210 entradas para el público visitante (no se contabiliza los integrantes de los planteles de la 4° y 3° División) considerando para ello cuestiones relacionados con el "Riesgo evento y el Riesgo estadio" como así también inherentes a infraestructura y aforo, las cuales podrán ser adquiridas en la sede del Club Sportivo Urquiza hasta las 19 Hs. del día viernes 03/05/19.-





Ingreso del Público Visitante: el público visitante accederá al estadio por el portón ubicado en calle Piran, a metros de Bvard. Perette, habiéndose fijado una ruta de desplazamiento para la parcialidad visitante que lo haga en forma peatonal por calle Paraguay, Pellegrini, Bvard. Perette y Piran. Para la salida la ruta de desplazamiento para los simpatizantes visitantes que concurran en forma peatonal será Bvard. Perette, Pellegrini, Montevideo.-

Para el público local y visitante, se hace saber que todo aquel que concurra al estadio deberá hacerlo con entrada en mano acompañado con el correspondiente Documento Nacional de Identidad (sin excepción) ya que se aplicará terminales de control de Tribuna Segura en ambos ingresos. Solamente podrán ingresar sin entradas e informados en planillas de control los jugadores y cuerpo técnico de las categorías intervinientes.-





Prensa: la prensa deberá ingresar por el portón que se encuentra sobre calle Piran que comunica con el sector asignado al público local. Las acreditaciones de la prensa deberán ser canalizadas con anterioridad al inicio de la jornada deportiva ante la dirigencia del Club Peñarol. Asimismo, el periodismo que desee operar dentro del campo de juego, deberá solicitar la correspondiente acreditación y la pechera como condición para poder ingresar al interior del campo de juego.-





Cortes de Calle: Se ha dispuesto los siguientes cortes de tránsito:

Ituzaingo e Piran (mano por Ituzaingo hacia el oeste).-

Bvard. Perette y Piran (mano por Piran hacia el norte).-

Calle Duran en sus dos intersecciones con Libertad.-

Bvard. Perette y Pellegrini (mano por Bvard. Perette hacia el oeste).-

Eventualmente, Bvard. Perette y Libertad.-





Ingreso al Estacionamiento del Supermercado COTO: Se podrá ingresar al estacionamiento superior por calle Ituzaingo o por calle Pirsn contra mano desde calle Ituzaingo para ingresar o egresar al estacionamiento de Planta baja.-





Restricciones y Prohibiciones:

No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia (sonora, lumínica o humo).-

No se permitirá el ingreso de envases de vidrio, equipos de mate.-

No se permitirá el ingreso de banderas de ningún tipo.-

Papel picado (evitar posibles focos ígneos).-

Paraguas.-

Ingreso de equipos de mate, bebidas alcohólicas o venta en el interior del club, como así tampoco el expendio de bebidas con hielo solido.-

Todo tipo de elemento contundente que pueda constituir un riesgo para terceros.-

Subirse a los cercos perimetrales o dañar los mismos.-





Desarrollo del evento:

12 Hs. Apertura de las puertas para el ingreso de las parcialidades.-

12:30 Hs. Inicio del partido de la 4° División.-

14:20 Hs. Inicio del partido de la 3° División.-

16 Hs. Inicio del partido de la 1° División.-





Desconcentración del público: finalizado el encuentro final, el público visitante desconcentrará en primer lugar, debiendo aguardar el público local un tiempo mínimo de 15" para su salida.-





Consideraciones Generales:

La Policía de Entre Ríos contara con la presencia de una Unidad Operativa provista de cámaras de seguridad, fijas y móviles, que permitirán el monitoreo y seguimiento del público durante el desarrollo del evento como así también de un Dron.-

Se hace saber que las personas que fueran notificadas en relación al Expediente iniciado a raíz del encuentro por la final del torneo 2018 entre el Club Sportivo Urquiza y el Club Belgrano, ya se encuentran cargadas preventivamente en el sistema Tribuna Segura, motivo por el cual no podrán ingresar a los estadios de fútbol a nivel nacional por el término que fueron notificados, de concurrir pese a estar debidamente notificados y quedar registrado por el programa Tribuna Segura, las sanciones automáticamente por disposición administrativa se elevan al doble del tiempo independientemente de poder incurrir en una contravención y/o delito, en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos legales.-





Pedido Especial: Se solicita al público que no dañe los alambrados perimetrales trepándose a los mismos innecesariamente, esto le cuesta caro al local en lo que hace a la reparación de los mismos, en tanto que, puede ser pasible de sanción y/o informe por parte del Árbitro (multa y/o suspensión de la cancha). Se ha acordado con los dirigentes de ambas entidades de jugar el clásico mayor de la capital entrerriana con público visitante limitado, no dejemos que los inadaptados opaquen los festejos, los verdaderos protagonistas son los jugadores, acompañemos desde las tribunas y así evitemos sanciones individuales para los que no entienden el mensaje de que el Fútbol es un deporte o para el Club en el marco de la Ley Penal Contravencional en Eventos Deportivos y Disposiciones de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación, a lo cual la Provincia de Entre Ríos se encuentra adherida.-