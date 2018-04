El once de Caruso Lombardi para la Selección se volvió viral

Caruso volvió a explotar las redes con un video que es furor: con un delantal blanco, explica en un pizarrón cuál es el equipo que utilizaría para ganar el Mundial.

"Mercado, Garay, Otamendi y Kannemann. Estos cuatro rompan todo...", empieza a explicar al tiempo que señala las posiciones en la cancha en la línea defensiva.

Luego completa: "Marcone y Enzo Pérez -como volantes centrales-, Acuña -a la izquierda-, Meza -por la derecha-, Messi y Lautaro Martínez"





El video generó una gran viralidad y Primiciasya.com se contactó con Caruso quien gentilmente explicó en qué contexto fue grabado.

"Estábamos haciendo la publicidad de ´Los 8 escalones´ y me prepusieron que haga una charla con los cuatro o cinco cameramans que había ahí, se ve que uno la grabó", afirmó Ricardo.

Y agregó: "Eso era una propaganda. Estamos grabando dos de 8 escalones que va a salir en mayo. Entonces directamente me grabó uno de los pibes. La tiró y se viralizó de la puta madre. No era nada preparado. Estábamos jodiendo en un estudio de grabación y salió así. Nada a propósito. Natural".

Consultado por si sería su equipo ideal y por la elección del arquero que no sale en el video, Ricardo enfatizó: "Lo hice ahí al toque, lo primero que se me ocurrió, no estaba previsto, fue lo que se me ocurrió en el estudio. El arquero que puse fue Armani".

